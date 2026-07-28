Agroshopping: la propuesta que acercó productos del campo paraguayo a los consumidores de la ciudad

Desde 1998,l Agroshopping conecta el campo paraguayo con la mesa urbana. Jorge Mendelzon, director y presidente de Penta, señaló que este espacio actualmente no solo es un punto de encuentro de los martes, día en que los productos del campo se exhiben y comercializan en el lugar, sino que va mucho más allá.

Según destacó, la actividad representa un “empuje muy importante” para los productores paraguayos, a quienes muchas veces les resulta difícil llegar al mercado sin intermediarios.

“El Agroshopping les significó una ventana, una exposición que les permitió también alcanzar, en forma directa, diversos restaurantes, cadenas de supermercados, etc. Hay hermosas historias de vida de productores que se instalaron en el sitio; muchos de ellos lograron un progreso fantástico, con hijos que hoy son profesionales. Algunos siguen en el negocio de la familia y otros ya tomaron otros caminos”, resaltó Mendelzon.

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Proyecto sustentable y progreso para muchas familias

El directivo añadió que “lo lindo” de esta iniciativa, que arrancó hace 28 años, es que se trata de un proyecto autosustentable, que permitió el progreso de muchas familias paraguayas del campo, de las zonas aledañas y del departamento Central.

Agregó que actualmente forman parte del Agroshopping más de 40 productores estables, además de otros a los que denominan “itinerantes”, quienes ofrecen productos puntuales para su comercialización.

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“Se inició hace mucho tiempo (la feria), de una forma tímida, en un pequeño rincón del estacionamiento, con ocho productores”, recordó acerca de los inicios de este espacio, que hoy es clave para la comercialización directa entre productores y consumidores.

Principal atractivo del Agroshopping

A su vez, señaló que el principal atractivo de la feria son los productos frescos, ya que, según explicó, la diferencia se percibe cuando un alimento tiene “menos manipuleo” y no pierde su calidad.

Otro aspecto que destacó es que el comprador es atendido directamente por la persona que trajo los productos desde la granja y que, en muchos casos, fueron cosechados esa misma madrugada, algo que se refleja en su calidad y sabor.

“Nosotros celebramos que en el Shopping Mariscal podamos acercar esta propuesta a toda la clientela del barrio Mariscal e incluso a personas que vienen desde mucho más lejos. Festejamos poder brindar a nuestros clientes una feria de esta calidad y de este renombre”, indicó.

Productos más vendidos

En cuanto a los productos más vendidos, comentó que predominan las frutas y las hortalizas. Además, explicó que con el tiempo incorporaron otros rubros, atendiendo la demanda de los clientes por una oferta más variada.

Actualmente también se comercializan semillas, alimentos elaborados, propuestas gastronómicas, cosmética natural y artesanías, ofreciendo más opciones para los visitantes.

En ese sentido, Ana Coronel, vendedora del lugar, comercializa productos para diabéticos y celíacos, como chipa saludable elaborada con fibra de bambú (harina) y queso deslactosado, además de panes de harina de almendra y budines preparados con harina de coco y estevia (ka’a he’ẽ).

Todos los martes, un punto de encuentro

Finalmente, Mendelzon destacó que el Agroshopping se convierte todos los martes en un punto de encuentro, de 07:00 a 21:00, y que para hacer más agradable la experiencia de los compradores, el espacio cuenta con mesas, bancos y música paraguaya en vivo.

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Con motivo de los 28 años de la feria, la celebración se realizó este martes en el estacionamiento del Bloque A del Shopping Mariscal, con una programación que incluyó música en vivo, regalos y actividades para toda la familia.