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28 de julio de 2026 a la - 13:29

Agroshopping cumple 28 años impulsando a productores y emprendedores del país

Un clásico de los martes cumple 28 años.
Un clásico de los martes cumple 28 años.

El Agroshopping celebra sus 28 años de trayectoria siendo uno de los principales espacios de encuentro entre productores, emprendedores y consumidores, mediante una propuesta que promueve la comercialización directa de productos nacionales y el fortalecimiento de la producción local.

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La celebración se realiza este martes en el estacionamiento del Bloque A del Shopping Mariscal, con una programación especial que incluye música en vivo, regalos directos, actividades y experiencias para toda la familia, en agradecimiento a quienes acompañan el crecimiento de la feria en estas casi tres décadas.

“Estamos en un día festivo, muy importante para nosotros porque cumplimos 28 años llevando lo mejor del campo al hogar, del productor a la casa familiar, para que las personas puedan acceder a alimentos saludables y de calidad”, indicó Walter Carciotto, gerente general del Shopping Mariscal.

Walter Carciotto, gerente general del Shopping Mariscal.
Walter Carciotto, gerente general del Shopping Mariscal.

Carciotto recordó que Agroshopping nació como una iniciativa para apoyar a pequeños productores y emprendedores, convirtiéndose con el paso del tiempo en un espacio de desarrollo económico y social.

“Esto fue creciendo año a año. Empezamos con pocos productores. Fue una idea de emprendedores para apoyar a la gente que trabaja día a día con la tierra y con productos muy nobles”, recordó.

La feria que une el campo y la ciudad está de aniversario.
La feria que une el campo y la ciudad está de aniversario.

“Hoy tenemos personas que comenzaron como pequeños productores y ya son empresarios, pero también seguimos apoyando a nuevos emprendedores y a iniciativas como la Fundación Paraguaya, que trabaja con estudiantes de todo el país”, destacó.

El Agroshopping reúne todos los martes una amplia variedad de productos nacionales, entre ellos frutas, verduras, frutos secos, semillas, alimentos elaborados, propuestas gastronómicas, cosmética natural y artesanías mostrando una verdadera vitrina de la producción paraguaya.

Productos frescos, sin intermediarios y directo del productor.
Productos frescos, sin intermediarios y directo del productor.

Según Carciotto, el éxito de la feria radica en la relación directa entre quienes producen y quienes consumen.

“Trabajamos para que los expositores puedan traer directamente los productos de sus propias chacras y granjas. Al estar tan cerca de la línea de producción hasta el consumidor final, se abaratan los costos y también se beneficia la salud de las familias, porque hablamos de productos frescos y de primera calidad”, reveló.

El Agroshopping es una vitrina para la producción nacional desde 1998.
El Agroshopping es una vitrina para la producción nacional desde 1998.

El gerente general destacó además que el Shopping Mariscal acompaña permanentemente a los productores con capacitaciones y controles para garantizar la calidad de los alimentos.

“Tenemos todos los controles correspondientes y trabajamos mucho en la capacitación sobre la manipulación de los productos y las buenas prácticas. Desde nuestra unidad acompañamos todo ese proceso para ofrecer siempre productos de excelente calidad”, sostuvo.

Flores naturales que alegran la vista en su puesto del Agroshopping.
Flores naturales que alegran la vista en su puesto del Agroshopping.

Más allá del aspecto comercial, Agroshopping ya forma parte de la identidad del Shopping Mariscal y del barrio.

“Es una tradición esperar los martes para venir al Agroshopping, por eso hoy es un verdadero día de fiesta”, expresó.

El martes más esperado del Barrio Mariscal está de fiesta.
El martes más esperado del Barrio Mariscal está de fiesta.

Desde 1998, Agroshopping impulsa un modelo de comercialización que conecta el campo con la ciudad, generando oportunidades para productores y emprendedores de distintos puntos del país, al tiempo de acercar alimentos frescos y de origen a los consumidores.

El Agroshopping fortalece el consumo de productos paraguayos.
El Agroshopping fortalece el consumo de productos paraguayos.

Bajo el lema Un año más compartiendo lo mejor del Agro, esta edición busca reconocer el esfuerzo de las familias productoras y emprendedoras que han hecho posible el crecimiento de Agroshopping, así como agradecer la fidelidad de miles de clientes que, martes tras martes, convierten a la feria en uno de los espacios más tradicionales y valorados del Shopping Mariscal.