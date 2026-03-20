No hay tanta grieta generacional: lo que une a la Generación Z y los Silver

Un hallazgo que desafía la idea de “dos mundos opuestos”

Durante años se instaló la noción de una brecha casi inevitable entre jóvenes y adultos mayores: de un lado, personas hiperconectadas y orientadas al futuro; del otro, perfiles más tradicionales, asociados a hábitos del pasado. Sin embargo, un estudio reciente sugiere que esa distancia no es tan marcada como suele creerse.

La consultora Quiddity realizó una investigación en Argentina, Brasil, Colombia y México sobre 3.216 casos y comparó prioridades y valores de dos grupos: la Generación Z (también llamada Centennials) y los mayores de 50.

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El resultado central fue que, en temas considerados clave, ambas generaciones comparten más puntos en común de lo esperado, aunque persisten diferencias en la forma en que atraviesan la tecnología, el trabajo y el paso del tiempo, según se lee en un informe del diario Clarín .

Qué se estudió, a quiénes y con qué objetivo

El trabajo puso en contraste a personas de 18 a 27 años (Generación Z) con adultos de 50 a 70 años, un segmento que el informe denomina Generación Silver. Esta categoría reúne a Baby Boomers y a una parte de la Generación X en una misma etapa vital, independientemente del año exacto de nacimiento.

Según explicó Daniel Finder, managing director de Untold Argentina —el ecosistema de agencias que impulsó el estudio—, el disparador del informe fue una observación concreta del mercado: “Cada vez más clientes nos preguntan por la Generación Z, pero muy pocos lo hacen sobre los mayores de 50. Ese contraste fue el disparador de este informe: entender a dos grupos que suelen presentarse como opuestos, pero que en realidad comparten valores centrales”.

Por su parte, Verónica Rodríguez Celín, socióloga y directora de Quiddity, señaló que el cruce generacional mostró un punto en común más amplio de lo que se presume: “Cuando pusimos en diálogo a estas dos generaciones, lo que apareció no fueron tanto las diferencias, sino una base común de valores y preocupaciones que atraviesa a ambas”. Y agregó: “Ahí apareció un universo muy rico para entender cómo se viven hoy distintas etapas de la vida”.

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Prioridades compartidas: familia y bienestar por encima de todo

A pesar de estar en momentos vitales diferentes, el estudio detectó coincidencias claras en la vida cotidiana. En ambos grupos, las principales prioridades se concentran en:

La familia

La salud mental

La salud física

La conclusión se alinea con lo que Rodríguez Celín describió como una búsqueda transversal: “Hay coincidencias muy claras en las prioridades. Más allá de la edad, aparece una búsqueda común de bienestar, de equilibrio y de una vida más estable”.

Una idea de éxito menos ligada al reconocimiento externo

Otra convergencia importante aparece en la forma de entender el éxito. Lejos de asociarlo únicamente con logros visibles o reconocimiento de terceros, tanto la Generación Z como la Generación Silver lo vinculan con:

Estabilidad

Equilibrio

La posibilidad de ser fieles a sí mismos

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Trabajo y estudio: estabilidad económica y desarrollo personal

El informe también encontró similitudes en las motivaciones para trabajar o estudiar. En ambos casos, el objetivo principal es la estabilidad económica, seguida por aspiraciones ligadas al crecimiento individual:

Crecer

Aprender

Desarrollar proyectos propios

Un mapa generacional con más puntos de encuentro

El estudio retrata un escenario que matiza el contraste generacional habitual.

Aunque existen diferencias marcadas en cómo se vive la tecnología, el trabajo y el paso del tiempo, la investigación destaca una base compartida de valores y prioridades entre quienes hoy transitan la adultez temprana y quienes superan los 50.

En lugar de una fractura inevitable, el informe describe un terreno común centrado en bienestar, equilibrio y estabilidad.

Fuente: Clarín