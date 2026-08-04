Expectativas empresariales siguen en zona de pesimismo, según estudio

Las expectativas empresariales sobre distintas variables de la economía paraguaya subieron levemente en julio respecto al mes anterior, pero siguen en zona de pesimismo, según revela el estudio elaborado por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP).

La calificación total que dio el empresariado a las expectativas alcanzó 49,98 puntos en julio de 2026, con una leve mejora respecto a junio. Sin embargo, el resultado permaneció por debajo del umbral de 50 puntos, a partir del cual se considera un entorno de optimismo empresarial. Es decir, resultados inferiores a ese nivel indican una percepción de pesimismo.

Comportamiento de los sectores

Si se desgloza esa calificación global del empresariado, se constata una evaluación dispar entre los distintos sectores económicos que responden la encuesta.

El comercio dio la mayor calificación a las expectativas globales durante julio, con 50,29 puntos, y retornó a la zona de optimismo.

También se ubicaron por encima del umbral citado el sector financiero, con 50,08 puntos, y otros servicios (que incluyen: servicios contables, jurídicos, certificación, limpieza, almacenes generales, agencias marítimas y otros), con 50,14 puntos.

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En contraste, el informe muestra que el rubro de transporte registró 49,79 puntos y construcción volvió a mostrar el desempeño más débil, con 48,92 puntos, ubicándose ambos en zona de pesimismo.

El sector inmobiliario, por su parte, se ubicó exactamente en 50,00 puntos, considerado un nivel de neutralidad.

Actividad reciente mostró resultados mixtos

Por otro lado, al desglozar esa evaluación general por distintas variables económicas, la CNCSP encontró resultados heterogeneos. Las categorías que se puntuan se dividen en: La “actividad reciente” (venta reciente), “cautela en materia de empleo”, “expectativas de precios de los sectores” y “perspectivas para el corto plazo”.

En ese sentido, en la categoría “actividad o venta reciente”, el comercio registró una recuperación en la percepción y alcanzó el umbral de neutralidad (50 puntos).

Los sectores financiero y el de otros servicios también registraron una mejor evaluación en dicha variable evaluada.

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Por el contrario, la construcción volvió a reflejar el escenario más desfavorable, con un índice de 48,50 puntos, aunque su percepción sobre la cartera de pedidos permaneció sin cambios.

En tanto, los sectores de transporte e inmobiliario mantuvieron estable su evaluación sobre la actividad reciente de las empresas y la demanda registrada en los últimos tres meses.

Empresas mantienen cautela para contratar

“Las decisiones relacionadas con el empleo continúan marcadas por la prudencia”, revela el informe de la CNCSP. El comercio fue el único sector que mejoró tanto la evaluación del empleo reciente como las expectativas de contratación para los próximos tres meses; ambas evaluaciones forman parte de la categoría “cautela en materia de empleo”.

Por el contrario, en los sectores Financiero y Construcción tanto la evaluación del empleo actual como la expectativa de contratación para los próximos tres meses se redujo.

En cambio, en Transporte, Otros Servicios e Inmobiliario se mantuvo estable la situación del empleo en los últimos tres meses y se redujo en 1,00% sus expectativas de empleo futuro, lo que sugiere que las empresas mantienen una postura conservadora en cuanto a la incorporación de personal.

Expectativa de precios de los distintos sectores

En materia de precios de venta (“expectativas de precios de los sectores”), el comercio fue el único sector que registró una mejora significativa en sus expectativas.

En tanto que, Transporte, Otros Servicios e Inmobiliario mantuvieron sin cambios sus previsiones de precios, mientras que la construcción volvió a reducir levemente sus expectativas de ajustes de precios, en línea con el debilitamiento de la actividad, indica el documento.

Construcción sigue siendo el sector más golpeado

Las proyecciones para los próximos tres meses (“perspectivas para el corto plazo”) continúan mostrando diferencias entre sectores.

El comercio mantuvo una visión favorable, impulsada por mejores expectativas respecto a los pedidos realizados a proveedores, mientras que sus previsiones de ventas permanecieron en zona de optimismo, con un indicador de 51,00 puntos.

El sector financiero conservó una percepción optimista sobre la evolución de las empresas y la demanda de servicios. En transporte, la evaluación de la situación empresarial se mantuvo neutral, mientras que las expectativas sobre la demanda continuaron siendo pesimistas.

Otros servicios sostuvo una visión favorable para el corto plazo, mientras que el sector inmobiliario moderó sus perspectivas tanto sobre la actividad como sobre la demanda.

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Finalmente, el sector de la Construcción continuó reflejando el escenario más desfavorable entre los sectores analizados, con una disminución en las expectativas sobre la actividad en los próximos tres meses.

“Las limitantes para el desarrollo del sector, las empresas constructoras identificaron a las restricciones financieras y a la falta de pago por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) como los principales factores que condicionan su desempeño.