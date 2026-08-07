Pollos KZERO lleva la calidad paraguaya a Taiwán, uno de los mercados más exigentes de Asia

En esta primera operación serán embarcados dos contenedores de carne aviar con destino a uno de los principales importadores de Asia, dando inicio a una relación comercial que representa un importante paso para el crecimiento internacional de la compañía.

La incorporación de este nuevo mercado refleja la capacidad de la industria avícola paraguaya para competir en destinos de alta exigencia, respondiendo a los requerimientos de consumidores y socios comerciales que priorizan la calidad, la seguridad alimentaria y la confiabilidad de sus proveedores.

Prepararse para llegar

El ingreso a Taiwán es el resultado de un proceso de preparación orientado a cumplir con los rigurosos estándares que exige este mercado.

Para KZERO, exportar no significa únicamente enviar un producto al exterior, sino garantizar que cada etapa del proceso, desde la producción hasta la llegada a destino, responda a los niveles de calidad e inocuidad que esperan sus clientes.

Esta visión forma parte de la cultura de la empresa y refleja un compromiso permanente con hacer las cosas bien desde el origen, priorizando relaciones comerciales sostenibles basadas en la confianza y la consistencia.

Calidad que trasciende fronteras

La calidad es el eje sobre el cual KZERO construye su crecimiento internacional.

El compromiso con la inocuidad, la trazabilidad, la mejora continua y el cumplimiento de los más altos estándares internacionales permite a la compañía responder a las exigencias de mercados cada vez más competitivos y consolidarse como un proveedor confiable.

La apertura de este nuevo destino fortalece la presencia de la industria avícola paraguaya en el comercio internacional y demuestra el potencial del país para abastecer mercados de alto valor agregado, contribuyendo al crecimiento de las exportaciones y a la generación de oportunidades para Paraguay.