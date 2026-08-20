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20 de agosto de 2026 a la - 15:38

GNB Mío: una propuesta para acompañar las primeras experiencias financieras

Grupo de diez personas en el Colegio Cristo Rey, todos con camisetas negras que dicen 'Cristo Rey', sonriendo y en un ambiente luminoso.
Estudiantes del Colegio Cristo Rey participaron en el lanzamiento de GNB Mío, el nuevo servicio financiero para menores de edad.Pedro Gonzalez

En el marco del Intercolegial del Colegio Cristo Rey, Banco GNB presentó GNB Mío, una propuesta diseñada para acompañar a niños y adolescentes en sus primeros pasos dentro del sistema financiero. La iniciativa busca incorporar el aprendizaje sobre el manejo del dinero como parte del crecimiento, promoviendo el ahorro, la planificación y la toma responsable de decisiones.

Brand Lab Para Banco GNB

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GNB Mío es una propuesta del Banco GNB que está dirigida a menores desde el nacimiento hasta los 17 años y funciona a nombre del menor, con el acompañamiento de un padre, madre o tutor. La propuesta permite que los jóvenes comiencen a familiarizarse con herramientas financieras de manera gradual y segura, mientras los adultos responsables mantienen un rol de guía durante el proceso.

A partir de los 14 años, los titulares pueden acceder a la aplicación del Banco GNB y web banking para realizar distintas operaciones. La cuenta contempla además una tarjeta de débito Mastercard internacional, tanto en formato físico como digital, que permite realizar compras en comercios físicos y online, pagos mediante QR y transferencias bancarias locales.

Dos personas conversando en primer plano, una con camiseta verde y otra con vestimenta oscura, mientras otros trabajan en un stand iluminado.
El Banco GNB ofreció espacios para el arte pictórico en su stand durante el Intercolegial del Colegio Cristo Rey.

Ahorro y primeras decisiones

Uno de los principales componentes de GNB Mío es la posibilidad de incorporar herramientas de ahorro desde edades tempranas. La cuenta ofrece opciones como ahorro programado digital y ahorro a plazo fijo digital, orientadas a que los jóvenes puedan establecer objetivos y comenzar a administrar sus recursos en función de metas concretas.

Montaje del evento GNB Mío con logo en pantalla grande y estaciones de trabajo iluminadas en verde.
El Banco GNB puso a disposición de los asistentes del Intercolegial del Colegio Cristo Rey un stand donde se podía habilitar la cuenta GNB Mío.

Desde Banco GNB destacan que el objetivo no se limita a facilitar una cuenta, sino a generar un espacio para que los menores desarrollen hábitos que puedan acompañarlos en futuras etapas de su vida financiera. La propuesta apunta así a que experiencias cotidianas, como realizar una compra, ahorrar para un objetivo o administrar un determinado monto, se conviertan también en oportunidades de aprendizaje.

El rol de la familia

El acompañamiento familiar constituye otro de los componentes de la propuesta. El padre, madre o tutor participa como responsable y puede visualizar las transacciones realizadas por el menor a través de la aplicación, además de intervenir cuando sea necesario, según las funcionalidades disponibles.

Hombre en blazer claro dialoga, mientras dos personas en camisetas de Banco GNB atienden públicos con laptops sobre mesa.
Para habilitar la cuenta GNB Mío son necesarios los documentos del menor de edad y sus padres o tutores.

Para acceder a GNB Mío se debe presentar la documentación correspondiente del menor y de su representante. El proceso puede gestionarse a través de las sucursales del Banco GNB, de acuerdo con las condiciones establecidas por la entidad.

Sin costos de apertura ni mantenimiento

Entre las características de la propuesta se encuentra que la cuenta no tiene costo de apertura ni mantenimiento y tampoco exige mantener un saldo promedio mínimo. De esta manera, el banco busca facilitar el acceso a una herramienta financiera pensada específicamente para acompañar las primeras experiencias de los más jóvenes.

Hombre en traje negro presenta mientras joven con camiseta negra 'Cristo Rey' escucha atentamente, fondo con logo GNB Mío.
Oliver Ferreiro Núñez, presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Cristo Rey, junto con Federico Monjagatta, jefe de Estrategias de la Banca Personas del Banco GNB.

Durante la presentación, Federico Monjagatta, jefe de Estrategias de la Banca Personas del Banco GNB, destacó la elección del Intercolegial del Colegio Cristo Rey para el lanzamiento, considerando el vínculo que la entidad mantiene con la institución y el carácter del encuentro, que reúne a estudiantes y familias.

Con GNB Mío, el Banco GNB amplía su propuesta hacia las nuevas generaciones y plantea una aproximación temprana al sistema financiero, con énfasis en la autonomía progresiva, el ahorro y el acompañamiento familiar.

Para conocer más detalles, las personas interesadas pueden visitar la página web www.bancognb.com.py o acercarse a alguna de las sucursales de la entidad bancaria.