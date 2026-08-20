GNB Mío: una propuesta para acompañar las primeras experiencias financieras

GNB Mío es una propuesta del Banco GNB que está dirigida a menores desde el nacimiento hasta los 17 años y funciona a nombre del menor, con el acompañamiento de un padre, madre o tutor. La propuesta permite que los jóvenes comiencen a familiarizarse con herramientas financieras de manera gradual y segura, mientras los adultos responsables mantienen un rol de guía durante el proceso.

A partir de los 14 años, los titulares pueden acceder a la aplicación del Banco GNB y web banking para realizar distintas operaciones. La cuenta contempla además una tarjeta de débito Mastercard internacional, tanto en formato físico como digital, que permite realizar compras en comercios físicos y online, pagos mediante QR y transferencias bancarias locales.

Ahorro y primeras decisiones

Uno de los principales componentes de GNB Mío es la posibilidad de incorporar herramientas de ahorro desde edades tempranas. La cuenta ofrece opciones como ahorro programado digital y ahorro a plazo fijo digital, orientadas a que los jóvenes puedan establecer objetivos y comenzar a administrar sus recursos en función de metas concretas.

Desde Banco GNB destacan que el objetivo no se limita a facilitar una cuenta, sino a generar un espacio para que los menores desarrollen hábitos que puedan acompañarlos en futuras etapas de su vida financiera. La propuesta apunta así a que experiencias cotidianas, como realizar una compra, ahorrar para un objetivo o administrar un determinado monto, se conviertan también en oportunidades de aprendizaje.

El rol de la familia

El acompañamiento familiar constituye otro de los componentes de la propuesta. El padre, madre o tutor participa como responsable y puede visualizar las transacciones realizadas por el menor a través de la aplicación, además de intervenir cuando sea necesario, según las funcionalidades disponibles.

Para acceder a GNB Mío se debe presentar la documentación correspondiente del menor y de su representante. El proceso puede gestionarse a través de las sucursales del Banco GNB, de acuerdo con las condiciones establecidas por la entidad.

Sin costos de apertura ni mantenimiento

Entre las características de la propuesta se encuentra que la cuenta no tiene costo de apertura ni mantenimiento y tampoco exige mantener un saldo promedio mínimo. De esta manera, el banco busca facilitar el acceso a una herramienta financiera pensada específicamente para acompañar las primeras experiencias de los más jóvenes.

Durante la presentación, Federico Monjagatta, jefe de Estrategias de la Banca Personas del Banco GNB, destacó la elección del Intercolegial del Colegio Cristo Rey para el lanzamiento, considerando el vínculo que la entidad mantiene con la institución y el carácter del encuentro, que reúne a estudiantes y familias.

Con GNB Mío, el Banco GNB amplía su propuesta hacia las nuevas generaciones y plantea una aproximación temprana al sistema financiero, con énfasis en la autonomía progresiva, el ahorro y el acompañamiento familiar.

Para conocer más detalles, las personas interesadas pueden visitar la página web www.bancognb.com.py o acercarse a alguna de las sucursales de la entidad bancaria.