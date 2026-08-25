Dólar en baja: exportadores ponen bajo la lupa la respuesta del BCP

Desde la Capex, en un nuevo comunicado, alertaron sobre el impacto que está sufriendo el sector tras la caída del dólar y cuestionaron la respuesta asimétrica que hasta ahora mantiene el BCP ante el desempeño de la moneda norteamericana.

Al inicio de esta semana, la moneda norteamericana volvió a desplomarse frente al guaraní y se ubica por debajo de los G. 6.000. Al respecto, la Capex se pronunció y recordó que vienen advirtiendo desde septiembre pasado que la situación “se agravó” para el sector, dado que los márgenes de los exportadores “prácticamente desaparecieron”.

“Hoy muchas empresas exportan a pérdida solo para no perder mercados que costaron años construir. Pero el problema ya dejó de ser el margen de un ejercicio: lo que está en riesgo es la sostenibilidad misma de las empresas exportadoras”, lamentaron desde el gremio.

En esa línea, sostuvieron que el riesgo es más grave para las pequeñas y medianas empresas, esto debido a que, con una pérdida de competitividad cambiaria de esta profundidad, aseguraron que las pymes no van a poder sobrevivir. Y cuando una pyme exportadora cierra, no vuelve a abrir: se pierden el empleo, el mercado externo conquistado y la capacidad productiva que lo sostenía.

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La asimetría que cuestiona Capex

Desde el gremio indicaron que no cuestionan el régimen de metas de inflación ni el esquema de flotación cambiaria establecido en el marco legal; ambos constituyen pilares de la estabilidad macroeconómica, que Capex respalda, afirmaron.

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“Nuestra preocupación se centra en el reciente y brusco giro de la orientación de la política cambiaria. Nos inquietan tres consecuencias: la supervivencia de las empresas exportadoras, y en particular de las pymes; la pérdida de previsibilidad para decidir e invertir; y la señal que ambas transmiten sobre las reglas de juego del país”, detallaron.

Responder a criterios simétricos y consistentes

Desde el gremio solicitaron previsibilidad y el restablecimiento de la neutralidad en la política cambiaria y pidieron que la actuación del Banco Central responda a criterios simétricos y consistentes, tanto cuando el guaraní enfrenta presiones de depreciación como cuando experimenta fuertes impulsos de apreciación.

“No solicitamos la defensa de una cotización artificial, ni un nivel arbitrario del tipo de cambio. Demandamos reglas claras y transparentes de actuación en el mercado cambiario, en cumplimiento de los principios establecidos en la Carta Orgánica del BCP”, apuntaron.

La previsibilidad de la política cambiaria, afirmaron, no es una demanda exclusivamente sectorial: es una condición indispensable para producir, exportar, invertir y sostener empleo.

“El tiempo juega en contra”

En esa línea, consideraron que el tiempo juega en contra. La continuidad de esta situación, reiteró pone especialmente en riesgo a las pymes exportadoras y puede traducirse en cierre de plantas, pérdida de empleos, abandono de mercados que costaron años conquistar y reducción de la capacidad productiva instalada en el país.

Uno de los puntos que resaltaron es que, entre abril de 2024 y marzo de 2025, el BCP intervino activamente para contener las presiones al alza del tipo de cambio, con ventas al sector financiero privado que alcanzaron el mayor monto anual de su historia registrada.

“Ante apreciación del guaraní no realiza intervenciones”

Sin embargo, ante la fuerte apreciación posterior del guaraní, no realiza operaciones de compra desde octubre de 2025.

Añadieron que la Carta Orgánica del BCP establece que sus intervenciones deben asegurar el funcionamiento equilibrado del mercado, respetando las tendencias fundamentales de la oferta y la demanda.

“CAPEX objeta esta conducta asimétrica y la ausencia de una comunicación previa sobre el cambio de orientación, porque afectan la previsibilidad indispensable para la inversión y la actividad productiva”, precisaron.

Dólar cae 20% frente al guaraní

A su vez, se refirieron a la distorsión interna sobre un contexto externo ya adverso. Al respecto, señalaron que el movimiento del guaraní no acompaña al del mundo. Para el gremio exportador, en los 12 meses cerrados en julio de 2026, el índice DXY-mide al dólar frente a las principales monedas internacionales-, se mantuvo prácticamente en el mismo nivel. En Paraguay, en cambio, el dólar cayó cerca de 20% frente al guaraní, subrayaron.

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Al mismo tiempo, explicaron que el tipo de cambio real se contrajo 17% en un año, la mayor caída desde 2011, afectando directamente al sector exportador: sus ingresos se perciben en dólares y se convierten a guaraníes a un tipo de cambio decreciente, mientras buena parte de sus costos permanece en moneda local.

“Esta pérdida de competitividad se suma a un escenario externo ya complejo, marcado por mayores costos logísticos, barreras arancelarias y volatilidad de los precios internacionales”, destacaron.