Agentes rebajan su proyección sobre el dólar e inflación

De acuerdo con la percepción de los agentes económicos consultados por el Banco Central del Paraguay (BCP), la depreciación del dólar persistirá en el mercado local, por lo que ajustaron a la baja sus proyecciones tanto para la cotización mensual, como para fin de año.

Según se desprende de los resultados de la Encuesta de Variables Económicas (EVE) correspondiente al presente mes, el dólar seguirá su tendencia a la baja frente al guaraní y se cotizará en alrededor de G. 6.000 en este mes de agosto, valor inferior al previsto el mes pasado de G. 6.100.

El valor del dólar había descendido por debajo de los G. 6.000 en los primeros días de este mes, y este lunes se posicionó en G. 6.030 tanto en cambio efectivo como en el interbancario, valor similar al cierre de la semana anterior. Con estos valores actuales, la divisa estadounidense acumula una baja de más del 20% frente a la moneda local, según los registros históricos oficiales.

Para el cierre del año, la proyección de los agentes económicos es que la divisa estadounidense se ubique en torno a los G. 6.150, valor inferior a los G. 6.300 que previeron el mes pasado.

De acuerdo con las proyecciones, la divisa norteamericana tomaría cierta fuerza en el 2027, para ubicarse en G. 6.400; pero esta proyección también es menor a la de G. 6.500 que se manifestó en julio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Agentes económicos proyectan que persistirá baja en cotización del dólar

Prevén menor inflación

Por otra parte, los agentes económicos consultados por el BCP también ajustaron su proyección para la inflación, desde la perspectiva de los mismos, es que para el cierre del año, la variación de precios se ubique en 3,3%, desde 3,5% que estimaron en la encuesta anterior y que se encuentra por debajo del objetivo del Banco Central.

En julio del presente año se registró una variación negativa del -0,1% o deflación, con lo cual la inflación interanual quedó en solo 1,6%.

De acuerdo con la proyección de los agentes, la variación mensual estaría en torno al 0,2%, similar a la estimada el mes pasado.

Lea más: Nuevamente deflación en julio: dos rubros que bajaron de precio son los que más pesaron, según el BCP

Leve aumento en proyección del PIB

En cuanto a la expectativa de crecimiento económico para el 2026, los agentes previeron un leve aumento, a 4,3% desde 4,2% que habían estimado en la encuesta de julio. El ritmo continuaría con una variación de 4% del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2027, según las proyecciones del mercado.

En este escenario, se prevé que la tasa de política monetaria se mantenga en 5,5% hasta el cierre de año; para bajar a 5,25% en el 2027.

El BCP realiza esta encuesta de manera mensual, la cual resume las expectativas de los agentes económicos referentes a las principales variables económicas y entre los consultados incluyen a bancos, financieras, calificadoras de riesgo, casas de bolsa, empresas consultoras, analistas independientes, organizaciones económicas y universidades, entre otros.