Dólar bajo: exportadores y productores alertan por presión sobre sus márgenes

La cotización del dólar continúa ubicándose por debajo de los G. 6000 y profundiza su caída frente al guaraní, lo que empieza a impactar sobre los márgenes de los sectores vinculados a la exportación.

Además, otros sectores, a la hora de cambiar la moneda extranjera, se encuentran con menos guaraníes para afrontar sus gastos. En un reciente comunicado, la Cámara Paraguaya de Exportadores (Capex) señaló que actualmente muchas empresas exportan a pérdida solo para no perder mercados “que costaron años construir”.

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El gremio sostuvo que el problema ya dejó de ser solamente el margen de un ejercicio y que lo que está en riesgo es la sostenibilidad de las empresas exportadoras.

El impacto del dólar en los costos

El vicepresidente de la Federación Paraguaya de Productores de Arroz (Feparroz), Reinerio Franco, explicó a ABC que el tipo de cambio tiene un efecto importante sobre los productores, debido a que el sector exporta en dólares, mientras los salarios se pagan en guaraníes.

“Se traslada al productor principalmente porque las exportaciones se realizan en la moneda extranjera, pero a los empleados se les paga en guaraníes. Por eso, tiene un efecto importante sobre los precios”, comentó.

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Explicó que, al mantener los mismos salarios y convertirlos a la divisa norteamericana, el importe de los sueldos y de la mano de obra en general, aumenta.

“Es cierto que algunos insumos son comprados en dólares y eso tiene su beneficio, pero lo que somos principalmente exportadores sentimos más por el lado de los costos en guaraníes”, reiteró.

El arroz mantiene su apuesta

Pese a la presión sobre los costos, Franco sostuvo que la apuesta por el arroz continúa y que el sector está comenzando a trabajar para que los campos nuevos que se están desarrollando empiecen a convertirse en áreas multizafra.

“Este proceso permitiría aprovechar durante más tiempo las nuevas áreas incorporadas a la producción, en un escenario en el que el sector enfrenta una mayor presión sobre sus costos”, remarcó.

El combustible y el tipo de cambio en el agro

A la situación cambiaria se suma el comportamiento de los precios del combustible, que representa otro factor de preocupación para los productores agrícolas.

En esa línea, Aurio Frighetto, presidente de la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP), filial Alto Paraná, manifestó que si bien el dólar puede representar una ventaja al momento de comprar insumos, el escenario general continúa siendo complejo.

No obstante, manifestó que a la situación de los gastos, se le suma también el aumento del combustible está elevando los valores de producción. En lo que va de este año, tras el inicio de la guerra en el Medio Oriente, el gasoil (común tipo III) se elevó un 39% según los datos del sector.

“Estamos pasando por un momento bastante difícil en cuanto a precio del carburante. No podemos olvidar que el combustible representa entre el 30 a 35% de nuestro costo de producción y con los precios que estamos teniendo hoy en día y con previsiones de nuevas subas, eso hace que encarezca mucho más nuestras actividades”, añdió.

La presión también alcanza a la ganadería

Desde el sector ganadero vienen resaltando que la situación tiene impactos directos sobre el rubro agroexportador y el productor primario. De acuerdo con lo señalado por referentes del rubro, la reducción de los ingresos en moneda local, en un contexto donde los gastos se mantienen mayoritariamente en guaraníes, afecta directamente la rentabilidad.

Otro punto de preocupación es el posible efecto sobre el empleo rural y la inversión. Según advirtieron, una caída sostenida de la rentabilidad puede generar menos inversión en el rubro y, en consecuencia, menos oportunidades de trabajo en el campo.

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Mipymes, las más expuestas

La preocupación adquiere una dimensión mayor para las pequeñas y medianas empresas exportadoras. Capex en su comunicado también advirtió que, con una pérdida de competitividad cambiaria de esta profundidad, las pequeñas y medianas empresas podrían no tener capacidad para sostener sus operaciones.

“Y cuando una pyme exportadora cierra, no vuelve a abrir: se pierden el empleo, el mercado externo conquistado y la capacidad productiva que lo sostenía”, apuntó.