Nuevas terapias para la fenilcetonuria que buscan mejorar el control metabólico y la calidad de vida

La fenilcetonuria (PKU) es una enfermedad metabólica hereditaria causada por la incapacidad del organismo para metabolizar adecuadamente la fenilalanina, un aminoácido presente en alimentos ricos en proteínas.

Sin un control adecuado, la acumulación de fenilalanina en sangre puede provocar complicaciones neurológicas graves, por lo que el tratamiento debe iniciarse tempranamente y mantenerse durante toda la vida.

Actualmente, la base del tratamiento consiste en una alimentación restringida en fenilalanina, complementada con suplementos nutricionales diseñados para cubrir las necesidades de proteínas, vitaminas y minerales que la alimentación restringida no puede aportar.

Este enfoque transformó el pronóstico de las personas con PKU. La evidencia científica muestra que, aun con un manejo nutricional adecuado, las personas con fenilcetonuria pueden enfrentar desafíos clínicos y nutricionales a largo plazo.

Los sustitutos proteicos son esenciales para complementar las limitaciones de la dieta y aportar los aminoácidos, vitaminas y minerales necesarios para el organismo.

Sin embargo, persisten dificultades para mantener una adherencia sostenida al tratamiento y un control metabólico estable, especialmente durante la adolescencia y la adultez.

Estas situaciones pueden incrementar el riesgo de alteraciones nutricionales y metabólicas y, en algunos niños, dificultar el cumplimiento de los parámetros esperados de crecimiento y desarrollo.

“Si bien la alimentación restringida y los sustitutos proteicos son pilares fundamentales del tratamiento, sabemos que muchas familias continúan enfrentando desafíos para mantener un adecuado control metabólico y garantizar una nutrición adecuada en todas las etapas de la vida”, explicó la Dra. Laura Morel, especialista de la Unidad PKU del Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu.

Crecimiento y desarrollo

La literatura científica señala que el crecimiento y el desarrollo continúan siendo aspectos de especial atención en la PKU. Una revisión sistemática de estudios internacionales sugiere que, aunque los niños suelen nacer con parámetros normales, algunos pueden experimentar diferencias en el crecimiento durante la infancia y la adolescencia.

Los especialistas coinciden en que el monitoreo periódico del estado nutricional y del desarrollo constituye una parte esencial del seguimiento clínico, con el objetivo de identificar tempranamente posibles deficiencias y optimizar el tratamiento.

Mantener una alimentación estricta durante décadas representa una de las mayores dificultades para las personas con PKU. Factores sociales, económicos y prácticos pueden afectar la adherencia al tratamiento, especialmente durante la adolescencia y la adultez.

Esta situación puede impactar no solo el control de los niveles de fenilalanina, sino también la calidad de vida, reforzando la necesidad de desarrollar alternativas terapéuticas que permitan un manejo más flexible de la enfermedad.

Innovaciones aplicadas<b> </b>

En las últimas décadas se presentaron tratamientos farmacológicos que pueden ayudar a mejorar el metabolismo de la fenilalanina y aumentar la tolerancia a las proteínas naturales en algunos casos.

Más recientemente, los avances científicos dieron lugar al desarrollo de terapias innovadoras diseñadas para aumentar la actividad residual de la enzima fenilalanina hidroxilasa (PAH) en personas con PKU.

Los estudios realizados muestran un importante potencial para reducir los niveles de fenilalanina en sangre y aumentar la tolerancia a las proteínas naturales en determinados pacientes, lo que podría flexibilizar la alimentación y favorecer una mayor incorporación de proteínas naturales en la dieta.

Los expertos destacan que estos avances representan una evolución significativa en el abordaje de la enfermedad, al complementar las estrategias nutricionales tradicionales y contribuir a responder necesidades que aún permanecen insatisfechas en el manejo de la PKU.

El desafío de la adherencia

La evidencia científica coincide en que la PKU requiere un abordaje integral y personalizado. Aunque la restricción dietaria y la suplementación nutricional continúan siendo la piedra angular del tratamiento, todavía existen desafíos relacionados con el crecimiento, el desarrollo, el control metabólico y la calidad de vida.

El desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas abre la posibilidad de avanzar hacia un manejo más completo de la enfermedad, con el propósito de ayudar a las personas con PKU a alcanzar mejores resultados clínicos a lo largo de toda la vida.