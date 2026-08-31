Damani asume el control accionario de Electroban tras una capitalización de G. 40.000 millones

Hamza Damani, presidente del Directorio de Electroban S.A.E.C.A., concretó un aporte de capital por G. 40.000.000.000 (cuarenta mil millones de guaraníes) en este ejercicio.

Con esta significativa inyección de liquidez, orientada a dar continuidad al proyecto de importación y comercialización de la compañía, el patrimonio de la empresa supera los G. 180.000.000.000 y Damani pasa a consolidarse como accionista mayoritario de la firma.

El respaldo a esta operación proviene de una familia de empresarios con una larga y probada trayectoria. El grupo cuenta con inversiones altamente diversificadas en rubros estratégicos como los negocios inmobiliarios, el comercio y la importación, manteniendo operaciones y presencia en Paraguay, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil y Emiratos Árabes.

Esta visión global y solvencia empresarial, sumada a los años de trayectoria que tiene Electroban en el mercado paraguayo, generarán una sinergia clave para potenciar y mantener un crecimiento sostenible.

En esta nueva etapa, uno de los focos estratégicos será seguir desarrollando y expandiendo fuertemente su marca propia, conocida como HD Play, ampliando el portafolio de negocio en línea de grandes distribuidores.

La decisión de inyectar estos recursos se apoya en los sólidos resultados obtenidos tras dos años y medio de gestión.

En dicho período, la firma encaró una reorganización profunda de su estructura comercial y modelo de negocio que derivó en mejoras operativas, la optimización de procesos y un ordenamiento de sus canales de venta y distribución a nivel nacional, que conllevara a un ordenamiento paulatino y sostenido en mecanismos de financiación.

El aporte proveniente de los recursos propios de la familia y del actual presidente del directorio respalda desde adentro el modelo que Electroban ha construido: una red comercial extendida, cercanía con el cliente y financiamiento accesible para el consumo familiar.

“Puse capital propio porque creo en la forma en que esta empresa hace negocios. En un año y medio ordenamos la estructura comercial y los resultados están a la vista. Queremos que cada ejercicio muestre fundamentos más sólidos que el anterior: esa consistencia es lo que construye confianza, y la construimos con trabajo, no con anuncios”, destacó Hamza Damani.

Impacto estratégico y financiero

Los fondos se aplicarán de manera directa para ampliar el portafolio de productos importados, fortalecer el capital de trabajo y consolidar la capacidad comercial de la empresa.

La capitalización se inscribe además en una estrategia de mediano plazo orientada a fortalecer de manera progresiva y sostenida los fundamentos financieros que sustentan la evaluación de riesgo de la firma: solvencia patrimonial, estructura de capital y calidad de la gestión.

El objetivo declarado por la compañía es sostener en el tiempo la confianza del mercado sobre bases verificables.

Como señalaron desde la institución: “Un refuerzo patrimonial de esta magnitud mejora nuestros indicadores de solvencia y acompaña el trabajo de optimización que venimos haciendo. Apuntamos a una evolución progresiva y sostenida de los fundamentos de la compañía”.