Capex revela cuánto impacta la caída del dólar en las exportaciones

En un nuevo comunicado, la Cámara Paraguaya de Exportadores (Capex) alerta sobre “el creciente impacto” de la apreciación del guaraní y señala que el efecto cambiario representa el equivalente al 19% del valor exportado en los últimos 12 meses.

Capex realizó un estudio con datos oficiales del Banco Central del Paraguay (BCP), comparando el período agosto de 2025 a julio de 2026 con los 12 meses anteriores. Señala que el efecto del tipo de cambio sobre los ingresos del sector equivale a US$ 2.342 millones, aproximadamente el 19% del valor exportado en el período.

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“El dato adquiere todavía mayor relevancia al observar que Paraguay exportó 4,07 millones de toneladas más, un incremento del 27% en volumen. Sin embargo, los ingresos expresados en guaraníes pasaron de G. 81,97 billones a G. 81,89 billones, prácticamente el mismo nivel del año anterior”, amplían.

El tipo de cambio absorbió la mejora de las exportaciones

Capex señala que el deterioro puede observarse al separar los distintos factores que incidieron en los ingresos. El mayor volumen exportado aportó G. 22,38 billones adicionales, mientras que la variación de los precios internacionales restó G. 7,01 billones.

A esto se sumó el efecto del tipo de cambio, que, según el gremio, quitó otros G. 15,45 billones a los ingresos generados por las exportaciones.

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En otras palabras, considerando únicamente la evolución del volumen y de los precios internacionales, los ingresos del sector habrían alcanzado G. 97,34 billones, un 19% por encima del periodo anterior. Sin embargo, la apreciación del guaraní absorbió prácticamente toda esa mejora y dejó el resultado final en G. 81,89 billones.

Un impacto que atraviesa a distintos sectores

Capex advierte que el problema no se limita a una actividad determinada, sino que alcanza transversalmente a distintos componentes de la producción nacional.

En los productos primarios, la apreciación del guaraní tuvo un efecto equivalente a US$ 869 millones, el 20% del valor exportado, a pesar de que el volumen colocado en el exterior creció 31%.

En las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), el impacto cambiario alcanzó el equivalente a US$ 861 millones, un 19% de lo exportado. En las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), representó aproximadamente US$ 400 millones, equivalentes al 18% de las exportaciones del sector.

La soja muestra con claridad el efecto

El comportamiento de la soja permite observar con mayor claridad la diferencia entre producir y exportar más y obtener mayores ingresos en moneda local.

El volumen exportado aumentó 30% y el precio internacional mejoró 3,2%. Sin el efecto cambiario, los ingresos en guaraníes habrían registrado un incremento del 34%. Finalmente, el crecimiento fue de apenas 10%, luego de que la apreciación del guaraní restara el equivalente a US$ 681 millones.

“Para nosotros, estas cifras demuestran que producir más y exportar más ya no necesariamente se traducen en mejores resultados para las empresas. En promedio, cada dólar generado por las exportaciones valió G. 1.244 menos que en el período anterior, una caída del 16%”, destaca.

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Capex alerta sobre inversión y empleo

El gremio considera necesario que las autoridades económicas observen con “especial atención” las consecuencias que la prolongación de este escenario puede generar sobre la competitividad de las empresas paraguayas.

“La pérdida de competitividad no afecta únicamente los balances empresariales. Una reducción sostenida de los márgenes puede terminar repercutiendo en decisiones de inversión, capacidad de producción, generación y mantenimiento del empleo y posibilidades de seguir conquistando mercados internacionales”, apuntan.