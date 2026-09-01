Cámara de Comercio Paraguayo Americana advierte por qué la caída del dólar afecta a las inversiones

Con el nuevo desplome que está registrando el dólar en Paraguay, varios gremios exigen acciones urgentes del Banco Central del Paraguay (BCP).

En esa línea, Elías Saba, presidente AmCham (siglas en inglés) fue consultado sobre si los inversionistas estadounidenses están encontrando previsibilidad para llegar con sus capitales al país, manifestó que, en materia del dólar, sin duda el sector exportador “no lo está encontrando”, al igual que los capitales enfocados en la construcción y el real estate.

“Todos los sectores deben aprender de esta coyuntura, de blindar cláusulas de adaptación o de ajuste sujeto a este tipo de volatilidad, al que no estamos acostumbrados”, resaltó.

Saba sostuvo que las empresas del sector exportador están siendo afectadas por el tipo cambiario, principalmente aquellas que ya tienen contratos firmados y deben cumplir compromisos a precios establecidos con anterioridad. También dijo que quizás, así como se interviene cuando el dólar se fortalece, se realice también cuando la moneda se deprecia, para que la caída no sea tan gradual.

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Previsibilidad para planificar inversiones

En ese sentido, consideró que, más allá de determinar dónde queda el tipo de cambio, el principal desafío es contar con una mayor previsibilidad y que las fluctuaciones no sean del 20% (como el acumulado que ya se tiene), de manera que las empresas puedan planificar sus inversiones y operaciones comerciales.

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“Hay sectores productivos que no tienen márgenes de 20%, como el agro y otros que están honrando compromisos a precios cerrados de tres o seis meses o más. Es decir, el precio ya está fijo y, en vez de entrar un dólar a G. 8.000, lo está haciendo a G. 6.000”, sumó.

Sectores piden un “colchón” ante caída del dólar

Asimismo, añadió que los sectores más perjudicados están pidiendo un “colchón” para que la curva sea un poco más predecible. Remarcó que esto no significa cuestionar la fortaleza e independencia del Banco Central y que una intervención hará que la política sea más “predecible en materia de inversión”.

El presidente de AmCham Paraguay explicó que el efecto de la cotización del dólar también alcanza a sectores como la construcción y el real estate, que tienen estructuras de costos mayoritariamente en moneda local y contratos pactados en dólares.

Por otro lado, Saba señaló que existe la percepción de que el sector importador directamente baja el precio al público en guaraníes cuando cae el dólar, pero sostuvo que esto no ocurre de manera automática.

Explicó que en los países de origen -de donde se trae el producto- también existe una inflación industrial, además de un aumento en los costos logísticos de las cadenas productivas. Por ello, consideró que los efectos de la cotización de la divisa norteamericana deben analizarse junto con el comportamiento de los costos.

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“Por un lado, están los factores de la devaluación de la moneda y por el otro los incrementos de costo. Sin duda ayudaría mucho tener previsibilidad a ambos sectores, importador y exportador, para que uno pueda fijar políticas de inversión o políticas comerciales con un largo plazo”, reiteró.