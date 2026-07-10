Nueva concesión de la Hidrovía Paraguay-Paraná: Cappro pide claridad sobre tarifas y servicios

Tras la confirmación en Argentina de que la empresa belga Jan De Nul y la firma local Servimagnus operarán durante 25 años la concesión para el dragado y balizamiento de la Hidrovía Paraguay-Paraná, nuestro país permanece expectante ante el avance de esta decisión.

El contrato, adjudicado para el tramo argentino, genera interés a autoridades del sector privado debido a que este corredor fluvial es clave para la salida de granos y productos agroindustriales. Según referentes del sector agroexportador, aproximadamente el 80% del comercio exterior paraguayo se moviliza por la Hidrovía Paraguay-Paraná.

No obstante, la principal incógnita sigue siendo el costo del peaje. De acuerdo con referentes del sector, actualmente las barcazas paraguayas pagan US$ 1,30 por tonelada de Registro Neto (TRN). Sin embargo, con la reciente adjudicación ese monto podría incrementarse.

Podría afectar la competitividad

En ese contexto, la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro) sostuvo que un aumento significativo del peaje podría trasladarse a la cadena logística y afectar la competitividad de las exportaciones paraguayas, como la harina y el aceite de soja, además de otros productos agroindustriales.

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“En un país mediterráneo, donde la distancia a los puertos marítimos ya representa una desventaja estructural, cualquier costo adicional debe estar asociado a servicios verificables que generen eficiencia, seguridad y previsibilidad para el transporte”, señaló el gremio.

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Planteamiento de Cappro para la situación de la Hidrovía

A su vez, para el gremio agroindustrial la nueva concesión debe evaluarse con una visión técnica e integral, considerando su impacto sobre la competitividad de la producción y de los envíos paraguayos.

Asimismo, indicó que el objetivo debe ser garantizar una ecuación equilibrada entre la tarifa y la calidad del servicio, de modo que los costos aplicados se traduzcan en mayor eficiencia operativa, seguridad para el transporte y previsibilidad logística.

“Esto es especialmente relevante para la industria paraguaya de procesamiento de soja, que depende de la Hidrovía para colocar harina y aceite en los mercados internacionales”, precisó.

Contar con información clara de las tarifas por tramo

El gremio también destacó la importancia de contar con información clara sobre la aplicación de las tarifas por tramo, el tratamiento de la navegación de convoyes y barcazas, así como los mecanismos de consulta para los países usuarios de la Hidrovía.

“Su administración (de la Hidrovía) y desarrollo deben contribuir a que los productos paraguayos lleguen al mundo en mejores condiciones, asegurando que toda tarifa aplicada guarde relación con servicios efectivamente prestados y beneficios concretos para los usuarios y exportadores”, concluyó.

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Discusión no se limita solo en el peaje

Por su parte, representantes del sector naviero sostuvieron que el debate no se limita al monto del peaje. También consideran fundamental que exista transparencia en la determinación de los costos, claridad sobre la aplicación de las tarifas por tramos, participación de los países usuarios y mecanismos que eviten distorsiones entre los montos cobrados y los servicios efectivamente prestados.