Cuando competir ya no es local: el reto del sector textil paraguayo ante Shein y Amazon

El fenómeno también se refleja aún más con la baja del dólar que disparó las compras de productos internacionales. Según la Cámara Paraguaya de Empresas de Courier Internacional (Capeci), la indumentaria y el calzado figuran entre las categorías más demandadas en las compras realizadas especialmente de plataformas asiáticas de comercio electrónico.

En ese escenario, las empresas paraguayas “ya no competimos solamente con las marcas locales, sino prácticamente con el mercado global. Eso elevó el nivel de competencia para todos”, afirmó Luis Bogado, director de la firma Kyrios, marca de indumentaria deportiva nacional.

Empresas del sector textil y los compradores

Destacó que “cambió mucho” el comportamiento del consumidor, que hoy puede acceder desde su dispositivo móvil a miles de productos de cualquier parte del mundo. Asimismo, señaló que también aumentó la exigencia de los compradores.

“Cada vez valoran más la calidad, la rapidez de entrega, la posibilidad de cambiar una prenda, la atención posventa y la confianza en la marca. Ahí las empresas nacionales todavía tenemos una ventaja importante”, sostuvo.

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Si bien reconoció, en entrevista con ABC, que la industria textil paraguaya atraviesa uno de sus mejores momentos en términos de crecimiento y profesionalización, destacó que en los últimos años demostró capacidad para exportar, generar empleo y atraer inversiones.

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Ante ese escenario, sostuvo que el desafío ya no es únicamente fabricar más, sino producir mejor, con mayor valor agregado, innovación, diseño y calidad.

Al ser consultado sobre si compiten en igualdad de condiciones con los productos que ingresan a través de estas plataformas, respondió que “no siempre”.

Afirmó que las empresas paraguayas cumplen con obligaciones tributarias, laborales y previsionales, además de realizar inversiones en infraestructura y generar empleo formal. Mientras tanto, aseguró que las mercaderías internacionales llegan bajo esquemas distintos de tributación y costos.

Competencia con shein y Amazon es “positiva”

“No creemos que la solución sea cerrar el mercado. La competencia es positiva porque obliga a mejorar. Pero sí creemos que todos deberían competir bajo reglas similares para que exista una competencia verdaderamente justa”, destacó Bogado.

En el caso de la industria paraguaya de prendas deportivas, consideró que el principal desafío surge de una combinación de tres factores. En ese sentido, sostuvo que las plataformas internacionales presionan por precio y variedad; las importaciones tradicionales continúan siendo muy fuertes; y la informalidad sigue siendo un problema, ya que genera una competencia desleal para quienes cumplen todas las obligaciones legales.

Bogado indicó además que una prenda deportiva fabricada en Paraguay tiene, frente a una importada de bajo costo, una ventaja principal: el valor agregado. Explicó que una firma local puede ofrecer un mejor control de calidad, tiempos de reposición más rápidos, garantía, atención al cliente y un conocimiento mucho más profundo del consumidor paraguayo.

Empresas locales y las inversiones

Además, destacó que cuando un cliente compra una prenda nacional también está apoyando el empleo paraguayo, la inversión local y el desarrollo de una industria que genera oportunidades para miles de familias.

“En nuestro caso, en Kyrios estamos apostando fuertemente por proveedores internacionales de primer nivel, nuevos materiales y procesos de fabricación que nos permitan competir por calidad y no solamente por precio”, apuntó.

Maquiladoras del rubro textil y confecciones

Mientras las empresas enfocadas en el mercado interno enfrentan una competencia internacional, el sector maquilador atraviesa una realidad marcada por la expansión de las exportaciones. El presidente de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay (Cemap), Jorge Bunchicoff, sostuvo que el desempeño de la industria textil y de confecciones que opera bajo este régimen es claramente positivo.

Señaló que el sector maquilador superó los US$ 1.300 millones en exportaciones durante 2025, mientras que las confecciones y los textiles representaron alrededor del 16% del total exportado bajo este régimen.

“El rubro textil y de confecciones se consolidó como uno de los principales motores de la industrialización del Paraguay. En los últimos años se constató un crecimiento sostenido de las exportaciones, de la inversión y del empleo formal”, afirmó.

Empleos bajo el régimen

Respecto a este último punto, resaltó que las maquiladoras generan más de 35.000 empleos formales y que el sector textil es uno de los mayores empleadores industriales del país.

Sin embargo, a la par que las exportaciones textiles crecen, también aumenta la presencia de prendas importadas de bajo costo en el mercado local. Ante ello, subrayó que se trata de un fenómeno que ocurre en prácticamente todos los mercados del mundo.

Reclaman igualdad de reglas

Bunchicoff coincidió en que la apertura comercial ofrece más opciones a los consumidores y puede resultar beneficiosa para la economía, siempre que exista igualdad de condiciones.

“La competencia siempre es bienvenida. Nuestra preocupación no pasa por competir contra productos importados, sino por garantizar que todos los actores compitan bajo las mismas reglas”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que es indispensable combatir el contrabando, la subfacturación y cualquier práctica de competencia desleal que perjudique tanto a la industria nacional como al empleo formal.

“Empresas nacionales cumplen con las obligaciones laborales”

“La industria paraguaya cumple con todas las obligaciones laborales, tributarias, ambientales y de seguridad social. Cuando los productos importados ingresan respetando exactamente las mismas normas, la competencia es absolutamente válida”, afirmó.

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Finalmente, tanto Bunchicoff como Bogado coincidieron en que el camino para fortalecer la competitividad del sector pasa por invertir en tecnología, automatización, capacitación del talento humano, innovación y desarrollo de marcas paraguayas con identidad propia.

“Cuando existen reglas claras para todos, estamos convencidos de que la industria paraguaya puede competir con éxito por calidad, eficiencia, servicio y capacidad de respuesta”, concluyó el titular de la Cemap.