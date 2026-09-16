Alto Paraná concentra el interés de empresarios brasileños: recibe cerca del 90% de las consultas

El año pasado, la Cámara de Comercio Paraguay Brasil (CCPB), en uno de sus informes, mostró la expansión del sector manufacturero paraguayo y el incremento de la demanda brasileña de productos industriales y alimenticios.

En un reciente material, compartido por la Cámara, se destaca que el departamento de Alto Paraná concentra 160 de las 324 empresas maquiladoras registradas en el Paraguay y que cerca del 90% de las consultas de empresarios que recibe la Gobernación provienen de Brasil.

“La cercanía con Brasil es uno de los principales factores que explican esta dinámica. Los empresarios pueden mantener su residencia en Foz de Iguazú y otras ciudades brasileñas y trasladarse diariamente al Paraguay”, precisan.

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Añaden que la disponibilidad de mano de obra calificada, el uso del portugués y la posibilidad de operar en reales y dólares, facilitan el desarrollo de actividades empresariales en la zona.

Brasil, un mercado enorme y cercano

En entrevista con ABC, en el marco del Día de la Industria, celebrado semanas atrás en Paraguay, el ministro de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme, comentó que Brasil representa un mercado enorme y cercano.

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“Nuestra estrategia es aprovechar la complementariedad productiva para integrarnos cada vez más a las cadenas industriales brasileñas y convertir a Paraguay en un socio estratégico de la manufactura regional”, precisó.

Sectores con mayor potencial

Riquelme manifestó que nuestro país consolidó su posición como plataforma de complementación productiva y logística para el mercado brasileño, impulsado principalmente por ventajas competitivas como el régimen de maquila, una menor carga tributaria, mano de obra joven y costos energéticos competitivos.

Según el ministro, los sectores industriales con mayor potencial son:

Autopartes y componentes electrónicos: Paraguay se integró a la cadena de suministro de la industria automotriz del sur de Brasil mediante la fabricación de cableados eléctricos, arneses y forros de cuero para vehículos.

Textil y confecciones: Industrias brasileñas trasladan líneas de producción intensivas en mano de obra a Paraguay para abastecer el consumo de Brasil, logrando reducciones sustanciales en los costos operativos.

Manufacturas de aluminio y plásticos: Incluyen insumos, embalajes y perfiles industriales requeridos por los sectores de la construcción y de bienes de consumo en los estados del sur de Brasil.

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Químicos y biocombustibles: Comprenden la producción y exportación de fertilizantes, biodiésel y alcohol etílico destinados a abastecer al sector agroindustrial del estado de Paraná y zonas colindantes.

Alimentos procesados y agroindustria: Abarcan la transformación de materia prima agrícola local en productos alimenticios terminados o insumos agroindustriales de valor agregado para el mercado brasileño.

Complementar a la industria

El ministro aseguró que la estrategia no busca reemplazar a la industria brasileña, sino complementarla.

“Si una industria brasileña puede fabricar una parte de su cadena de manera más eficiente en Paraguay, utilizando nuestra energía, la estructura de costos y nuestros regímenes de inversión, y luego integrar esa producción nuevamente a su cadena regional, ambos países ganan”, apuntó.

Expo Paraguay Brasil

En este escenario, la Cámara de Comercio Paraguay Brasil (CCPB), con apoyo del MIC, organiza la 17.ª Expo Paraguay Brasil, que buscará convertir ese interés en nuevos negocios, con oportunidades de inversión por más de US$ 600 millones.

El evento se realizará del 11 al 13 de noviembre en el Espacio TASK del Parque Tecnológico Itaipu (PTI), en Hernandarias.

Junio Dantas, vicepresidente de la CCPB y coordinador general de la Expo, comentó que la envergadura del evento se refleja en las cifras previstas para esta edición: más de 260 stands, más de 300 expositores, más de 10.000 visitantes y unas 2.000 reuniones empresariales.

Propuesta de la expo

La actividad contará con rondas de negocios, conferencias, exposiciones y actividades vinculadas con startups y emprendimientos de Paraguay y Brasil. También incorporará la 10.ª Expo Maquila y la Plaza Mipymes, que tendrán sus espacios dentro de la Expo Paraguay Brasil.

“La Expo adquiere una dimensión económica que va más allá de una feria empresarial. Para las compañías que buscan socios, proveedores, inversores o nuevos mercados, el networking será una herramienta concreta para generar vínculos entre empresas de ambos países y transformar esos contactos en alianzas y nuevos negocios”, concluyó.