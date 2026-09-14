Maquila paraguaya crece 26% a agosto y estos productos explican el salto exportador

Tras el récord y la expansión alcanzados por el sector el año pasado en materia de envíos al exterior, los referentes esperaban que la maquila paraguaya tuviera un 2026 prometedor, un panorama que se está concretando, según el último informe del Viceministerio de Industria, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

En esa línea, la citada dependencia informó que, hasta agosto, el rubro exportó mercaderías por US$ 1.010 millones, lo que representa un crecimiento del 26% frente a los US$ 801 millones registrados en el mismo período del año anterior. De este total, unos US$ 150 millones corresponden solamente a los envíos realizados en agosto.

Desde la Cámara Paraguaya de Empresas Maquiladoras (Cemap) destacan que en los últimos años se observa un crecimiento sostenido de las exportaciones, la inversión y el empleo formal.

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El régimen de maquila cerró 2025 con un récord histórico de exportaciones, al superar los US$ 1.300 millones. Además, actualmente genera más de 40.000 empleos formales, mientras que el sector textil se mantiene como uno de los mayores empleadores industriales del país, destacan.

A su vez, indican que uno de los aspectos más importantes de las cifras es la evolución del sector. Hace algunos años, Paraguay competía únicamente por costos. Hoy también lo hace por calidad, cumplimiento, velocidad de respuesta y sostenibilidad.

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“Cada vez más marcas internacionales confían en empresas paraguayas para fabricar productos de alto valor agregado”, apuntan.

Productos que impulsan a la maquila paraguaya

Entre los principales productos que explican este desempeño de 2026 se destacan el alcohol etílico sin desnaturalizar, los hilos y cables (autopartes), y las prendas y demás artículos textiles.

Además, se incluyen productos químicos y farmacéuticos, plásticos y sus manufacturas, productos alimenticios y otras manufacturas.

Puestos de trabajo en industrias maquiladoras

Desde el Viceministerio indicaron que el sector genera mano de obra para más de 40.000 puestos de trabajo y que el 70% de esta mano de obra se concentra en confecciones, autopartes, servicios intangibles, plásticos y productos químicos y farmacéuticos, consolidando a estas actividades como las principales generadoras de empleo dentro del régimen.

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Operaciones aprobadas

En agosto fueron aprobadas más de 5.950 operaciones, mientras que el 90% de las empresas con programas de maquila están instaladas en los departamentos de Alto Paraná, Central, Capital y Amambay.

Destinos: el Mercosur

En lo que refiere a los destinos, el 77% de las exportaciones de las industrias maquiladoras tuvo como destino países del Mercosur. En este grupo se destaca Brasil, que se mantuvo como el principal comprador, con una participación del 60% del total.

Le siguieron Argentina, Países Bajos y Estados Unidos, con participaciones del 14,4%, 10,4% y 4,3%, respectivamente. En conjunto, estos cuatro mercados representaron el 89,1% de las exportaciones realizadas bajo este régimen.