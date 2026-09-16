Gran Gala de la Construcción: conozca a los profesionales y referentes que serán distinguidos

La 29ª edición de la Gran Gala y Top de Marcas de la Construcción reunirá este jueves, 17 de septiembre, a referentes de la arquitectura, ingeniería, infraestructura, arte y de otras áreas vinculadas con el desarrollo del país. Durante la ceremonia serán distinguidas 14 figuras e instituciones por su trayectoria y aporte a distintos ámbitos.

El encuentro comenzará a las 19:00 en la Sala de Convenciones del Banco Central del Paraguay (BCP). La jornada contará, además, con la participación del violinista Marcelo Cáceres y de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura.

En esta edición, las Distinciones a la Trayectoria Profesional 2026 reconocerán a profesionales seleccionados por diferentes gremios y organizaciones vinculadas con el sector de la construcción, además de incluir un reconocimiento especial a la agrupación musical de Cateura.

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Conozca a los distinguidos

Pedro Domaniczky , ingeniero designado por el Centro Paraguayo de Ingenieros (CPI), será reconocido por su trayectoria profesional en Itaipú Binacional, donde fundó la Superintendencia de Energías Renovables. También fue presidente de la Asociación Paraguaya de Recursos Hídricos.

Raúl Constantino , fundador de la constructora BLOK y de la desarrolladora SPL, recibirá la distinción por su trayectoria empresarial y participación en el impulso de la vivienda y la formalización desde la presidencia de CAPADEI.

Félix Toranzos , arquitecto y artista visual, fue seleccionado por la Asociación de Galerías de Arte del Paraguay (ASGAPA). Su trayectoria incluye participaciones en las bienales de San Pablo y Venecia y actualmente dirige el Centro Cultural Manzana de la Rivera.

Guillermo Mas Metz , ingeniero y referente de la infraestructura vial, será distinguido con el Premio Líderes de la Construcción. Cuenta con más de cinco décadas de trayectoria y estuvo al frente de gremios como CAPACO, CAVIALPA y la Asociación Paraguaya de Carreteras.

Martha Manchini , fundadora de la galería Martha Manchini Arte Latinoamericano, será reconocida por su trayectoria de casi cuatro décadas en la difusión de artistas consagrados y emergentes.

Petrona Zarza vda. de Ruggero , arquitecta designada por el Colegio de Arquitectos del Paraguay (CAP), recibirá un reconocimiento por su trayectoria en la arquitectura nacional. Al frente del estudio Ruggero Zarza participó en la construcción de varios edificios emblemáticos de Asunción.

Reinaldo Delgado , ingeniero y director de CDD Construcciones S.A., fue designado por la Cámara Vial Paraguaya (CAVIALPA). Su trayectoria incluye la presidencia de este gremio durante dos periodos.

Enrique Collar , artista visual, pintor y director de cine oriundo de Itauguá, será distinguido por sus más de 40 años de trayectoria internacional.

Gerardo González , arquitecto y referente internacional de la acuarela, recibirá una distinción por su trayectoria artística y su participación en plataformas internacionales vinculadas a esta disciplina.

José Insfrán Guerrero , profesor y arquitecto, fue designado por la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos (FPAA). Fue decano de la FADA-UNA y desarrolló trabajos vinculados a la investigación urbana y la innovación tecnológica.

Ramón Rojas , maestro alfarero y ceramista de Areguá, recibirá el reconocimiento otorgado por el Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA). Su trabajo incluye piezas de gran formato incorporadas a proyectos corporativos y residenciales.

César Ozuna , ingeniero y actual directivo de la Cámara de Empresas Constructoras de Obras Electromecánicas (CECOEL), será reconocido por su trayectoria en el sector de infraestructura técnica y obras electromecánicas.

Francisco Griñó, ingeniero designado por la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (CAPACO), recibirá una distinción por su trayectoria en grandes obras de infraestructura vial y fluvial. Es director de Ingeniería de Topografía y Caminos (T&C S.A.), firma vinculada a la construcción de la Costanera Sur.

A la lista se suma la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, que recibirá un reconocimiento especial. Bajo la dirección del maestro Favio Chávez, la agrupación lleva adelante un proyecto musical basado en instrumentos elaborados a partir de materiales reciclados y ha realizado presentaciones en escenarios internacionales.

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Una gala que también premiará a las marcas

Además de las distinciones individuales, la ceremonia incluirá el Top de Marcas de la Construcción, iniciativa que busca destacar a empresas de distintos segmentos de la industria según la preferencia del mercado.

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La organización señala que el reconocimiento abarca rubros vinculados con materiales, equipamientos, tecnología y servicios para la construcción.

El evento es organizado por el Grupo Paraguay Eventos & Emprendimientos (GPEE) y este año tendrá además un componente solidario, ya que parte de la actividad será a beneficio de Aldeas Infantiles SOS.