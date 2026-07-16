Persiste deterioro en índice de confianza del consumidor

Un significativo deterioro viene registrando el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que en el mes de junio alcanzó 41,23 puntos, por debajo de la línea neutral, en zona de pesimismo. Aunque comparativamente mejoró la puntuación en relación al mes anterior en el que alcanzó apenas 38 puntos, la percepción de los consumidores sigue siendo baja, de acuerdo con la encuesta mensual correspondiente al mes de junio.

Este relevamiento de datos realiza mensualmente el Instituto Nacional de Estadística (INE) en base a los datos proporcionados en la encuesta permanente de hogares, que luego son procesados y difundidos por el Banco Central del Paraguay (BCP).

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El contexto de incertidumbres marcado por los acontecimientos externos, conflictos bélicos, sumado a las situaciones internas como atrasos en pago a proveedores del Estado, baja de las recaudaciones son algunas de las cuestiones que los consumidores tienen en cuenta en sus percepciones sobre la economía del país. A nivel de la economía familiar, el aumento de precios de los principales bienes de la canasta (combustibles y alimentos), la incertidumbre sobre incremento del salario mínimo son también elementos evaluados los usuarios.

Así el ICC de junio de 41,23 puntos resultó superior al registrado en mayo de 2026 de 38,21 puntos e inferior al observado en junio de 2025 de 47,67 puntos, según el reporte oficial que dio a conocer hoy el Banco Central del Paraguay (BCP).

De esta manera, el resultado que llegue a una puntuación de 50 puntos es considerado neutral, mientras que los puntajes que superen este rango se encuentran en zona de optimismo y los que resulten por debajo de los 50 puntos están en zona de pesimismo.

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Confianza por subíndices

Al desagregar por componentes de análisis, el Índice de Situación Económica (ISE) registró un valor de 30,25 puntos (también en zona de pesimismo), cifra que mejoró en 3,21 puntos respecto al mes de mayo, pero inferior en 3,54 puntos al dato registrado en junio de 2025. El ISE se refiere a la percepción que tienen los consumidores sobre su situación económica familiar actual, como también a nivel país.

Por su parte, el Índice de Expectativas Económicas (IEE) alcanzó un resultado de 52,21 puntos (levemente por encima de la línea neutral y en zona de optimismo) cifra superior a la del mes anterior en 2,83 puntos, pero inferior a la del mismo mes de 2025 en 9,33 puntos. En este caso el IEE se refiere a la percepción que tienen los consumidores sobre el futuro de su economía personal y del país.

En cuanto a la predisposición a ahorrar, el porcentaje de encuestados que respondió de forma afirmativa a esta consulta fue de un 15%, de acuerdo con el informe, que comparado con el reporte anterior se observa una mejora en el porcentaje.

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En cuanto a la predisposición a adquirir bienes durables se registraron aumentos mensuales en todas las categorías, esto está muy vinculado a la fuerte baja del dólar en el mercado de cambios local.

En términos interanuales, las categorías de electrodomésticos y automóviles registraron resultados superiores. Sin embargo, la categoría de casas registró un resultado inferior, mientras que la de motocicletas no presentó variaciones respecto a junio de 2025