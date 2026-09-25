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25 de septiembre de 2026 a la - 08:53

Más cobertura para acompañar al sector constructor

Pinturas TAKA, empresa familiar con más de 42 años de trayectoria.
Pinturas TAKA, empresa familiar con más de 42 años de trayectoria.

Pinturas TAKA, empresa familiar con más de 42 años de trayectoria, desarrolla una propuesta integral multimarca orientada a los sectores de la construcción y la industria.

Por Noelia Leguizamón
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Rodrigo Segovia, director comercial de pinturas TAKA, explicó que la compañía es importadora y representante exclusiva a nivel nacional de la brasileña Ciacollor, reconocida por sus estándares de rendimiento y tecnología.

La oferta se complementa con la marca propia TK, producida localmente, además de una línea de accesorios e insumos para aplicación. El objetivo es responder con agilidad a las necesidades del mercado paraguayo.

50 colaboradores fortalecen su operación

Segovia destacó como diferencial el servicio de excelencia y el acompañamiento personalizado en la selección y aplicación de productos. La empresa ofrece a constructoras e industrias una relación costo-beneficio competitiva, stock permanente y respaldo técnico.

Actualmente, cuenta con 50 colaboradores directos, distribuidos entre las áreas técnica, comercial, logística y administrativa. A esto se suma el impacto generado mediante una red de distribuidores, aplicadores y profesionales de la construcción en todo el país.

La cobertura alcanza al cliente final, constructoras, desarrolladores inmobiliarios, industrias, comercios especializados y profesionales de la pintura. La compañía busca fortalecer su presencia de este a oeste y de norte a sur.

Inversión y crecimiento

En los últimos años, Pinturas TAKA registró un crecimiento sostenido a doble dígito en el volumen de importación y distribución. La firma también realizó inversiones en infraestructura logística, fortalecimiento de su flota y ampliación de su capacidad de almacenamiento.

Actualmente dispone de cinco tiendas en Asunción, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Mariano Roque Alonso y Villa Elisa, además de dos centros logísticos ubicados en Asunción y Fernando de la Mora.

Profesionalización del sector

La empresa considera que la construcción representa un motor relevante de la economía paraguaya y busca contribuir mediante productos de durabilidad y tecnología, generación de empleo, formalización y capacitación.

Entre los principales desafíos, Segovia mencionó la profesionalización de pintores y aplicadores. En ese sentido, TAKA impulsa capacitaciones continuas para elevar la calidad de la mano de obra y promover el uso de productos con estándares garantizados.

La compañía observa oportunidades vinculadas al crecimiento inmobiliario y las obras de infraestructura, especialmente ante la demanda de materiales eficientes, duraderos y sustentables.

A mediano y largo plazo, apunta a consolidarse como la cadena de pinturerías más grande del país, ampliar su red de distribución e incorporar nuevas líneas especializadas, con la meta de posicionarse como referente en soluciones integrales para construcción e industria.

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