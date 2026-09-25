Más cobertura para acompañar al sector constructor

Rodrigo Segovia, director comercial de pinturas TAKA, explicó que la compañía es importadora y representante exclusiva a nivel nacional de la brasileña Ciacollor, reconocida por sus estándares de rendimiento y tecnología.

La oferta se complementa con la marca propia TK, producida localmente, además de una línea de accesorios e insumos para aplicación. El objetivo es responder con agilidad a las necesidades del mercado paraguayo.

50 colaboradores fortalecen su operación

Segovia destacó como diferencial el servicio de excelencia y el acompañamiento personalizado en la selección y aplicación de productos. La empresa ofrece a constructoras e industrias una relación costo-beneficio competitiva, stock permanente y respaldo técnico.

Actualmente, cuenta con 50 colaboradores directos, distribuidos entre las áreas técnica, comercial, logística y administrativa. A esto se suma el impacto generado mediante una red de distribuidores, aplicadores y profesionales de la construcción en todo el país.

La cobertura alcanza al cliente final, constructoras, desarrolladores inmobiliarios, industrias, comercios especializados y profesionales de la pintura. La compañía busca fortalecer su presencia de este a oeste y de norte a sur.

Inversión y crecimiento

En los últimos años, Pinturas TAKA registró un crecimiento sostenido a doble dígito en el volumen de importación y distribución. La firma también realizó inversiones en infraestructura logística, fortalecimiento de su flota y ampliación de su capacidad de almacenamiento.

Actualmente dispone de cinco tiendas en Asunción, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Mariano Roque Alonso y Villa Elisa, además de dos centros logísticos ubicados en Asunción y Fernando de la Mora.

Profesionalización del sector

La empresa considera que la construcción representa un motor relevante de la economía paraguaya y busca contribuir mediante productos de durabilidad y tecnología, generación de empleo, formalización y capacitación.

Entre los principales desafíos, Segovia mencionó la profesionalización de pintores y aplicadores. En ese sentido, TAKA impulsa capacitaciones continuas para elevar la calidad de la mano de obra y promover el uso de productos con estándares garantizados.

La compañía observa oportunidades vinculadas al crecimiento inmobiliario y las obras de infraestructura, especialmente ante la demanda de materiales eficientes, duraderos y sustentables.

A mediano y largo plazo, apunta a consolidarse como la cadena de pinturerías más grande del país, ampliar su red de distribución e incorporar nuevas líneas especializadas, con la meta de posicionarse como referente en soluciones integrales para construcción e industria.