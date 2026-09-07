Blascor consolida su liderazgo en pinturas

Actualmente, la firma cuenta con un portafolio de más de 2.500 productos, destinados a diferentes segmentos, desde el mercado inmobiliario y la construcción civil hasta sectores especializados como el industrial, muebles, efectos decorativos y repintura automotriz.

La innovación constituye uno de los pilares de la compañía. Blascor fue pionera en la industria paraguaya de pinturas en incorporar nanotecnología a sus desarrollos y avanzó en automatización, formulaciones propias y sistemas tintométricos. Con Blascorsystem, las ferreterías y pinturerías pueden producir más de 5.000 colores al instante, ampliando las posibilidades de atención al consumidor.

Crecer como aliado de los clientes

En el mercado paraguayo, la estrategia apunta a fortalecer la cobertura, disponibilidad de productos y presencia de marca. La estructura comercial y logística permite a Blascor llegar prácticamente a todo el territorio nacional y acompañar a ferreterías, pinturerías, profesionales y consumidores. Actualmente, Blascor tiene presencia en mercados como Brasil, Uruguay y Surinam, entre otros, con la intención de continuar incorporando nuevos destinos. La obtención del sello Marca País también contribuye a proyectar a la empresa y a la industria paraguaya en el exterior.

El crecimiento de la empresa está acompañado por la capacitación y profesionalización de sus colaboradores. Blascor implementó un Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, fortaleciendo una cultura orientada a procesos, controles, medición y mejora continua.

La compañía representa directa e indirectamente una fuente de ingresos para más de 600 familias, por lo que considera fundamental desarrollar nuevos liderazgos y formar personas capaces de acompañar su expansión.

La sostenibilidad también ocupa un lugar estratégico. La empresa cuenta con una planta de tratamiento de efluentes y con Blascor Verde, departamento encargado de recoger solventes utilizados en talleres e industrias para reprocesarlos y evitar su disposición incorrecta.

Además, gran parte de sus productos son a base de agua. Entre sus desarrollos se encuentra Blascor Topflex Goma Líquida Premium, que puede reducir hasta un 20% la temperatura en determinadas superficies, contribuyendo al ahorro energético y ofreciendo impermeabilización, hidrorrepelencia y reducción del ruido.

Más tecnología y productos de mayor valor

Tonidandel señaló que uno de los principales desafíos es crecer sin perder calidad, innovación, disponibilidad y cercanía con el cliente. Para ello, la hoja de ruta contempla nuevas inversiones en automatización industrial, capacidad productiva, investigación y desarrollo, nanotecnología, sistemas tintométricos y logística.

En los últimos años, Blascor duplicó los espacios destinados a producción y almacenamiento e incorporó automatización para aumentar su capacidad, manteniendo la uniformidad y calidad de cada lote. La empresa también identifica oportunidades en productos de mayor valor agregado, especialmente soluciones de impermeabilización, efectos decorativos, productos premium y tecnologías destinadas a los segmentos industrial y automotor.