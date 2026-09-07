Negocios
07 de septiembre de 2026 a la - 14:00

Blascor consolida su liderazgo en pinturas

Vinicius Tonidandel, gerente administrativo de Blascor.
Vinicius Tonidandel, gerente administrativo de Blascor.

Blascor Pinturas busca consolidar su posicionamiento como industria paraguaya referente del sector mediante una estrategia basada en calidad, innovación y cercanía con el mercado. Según explicó Vinicius Tonidandel, gerente administrativo de la empresa, la compañía mantiene una inversión constante en tecnología, investigación y desarrollo para mejorar sus productos y procesos productivos.

Por Noelia Leguizamón

Actualmente, la firma cuenta con un portafolio de más de 2.500 productos, destinados a diferentes segmentos, desde el mercado inmobiliario y la construcción civil hasta sectores especializados como el industrial, muebles, efectos decorativos y repintura automotriz.

La innovación constituye uno de los pilares de la compañía. Blascor fue pionera en la industria paraguaya de pinturas en incorporar nanotecnología a sus desarrollos y avanzó en automatización, formulaciones propias y sistemas tintométricos. Con Blascorsystem, las ferreterías y pinturerías pueden producir más de 5.000 colores al instante, ampliando las posibilidades de atención al consumidor.

Crecer como aliado de los clientes

En el mercado paraguayo, la estrategia apunta a fortalecer la cobertura, disponibilidad de productos y presencia de marca. La estructura comercial y logística permite a Blascor llegar prácticamente a todo el territorio nacional y acompañar a ferreterías, pinturerías, profesionales y consumidores. Actualmente, Blascor tiene presencia en mercados como Brasil, Uruguay y Surinam, entre otros, con la intención de continuar incorporando nuevos destinos. La obtención del sello Marca País también contribuye a proyectar a la empresa y a la industria paraguaya en el exterior.

El crecimiento de la empresa está acompañado por la capacitación y profesionalización de sus colaboradores. Blascor implementó un Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, fortaleciendo una cultura orientada a procesos, controles, medición y mejora continua.

La compañía representa directa e indirectamente una fuente de ingresos para más de 600 familias, por lo que considera fundamental desarrollar nuevos liderazgos y formar personas capaces de acompañar su expansión.

La sostenibilidad también ocupa un lugar estratégico. La empresa cuenta con una planta de tratamiento de efluentes y con Blascor Verde, departamento encargado de recoger solventes utilizados en talleres e industrias para reprocesarlos y evitar su disposición incorrecta.

Además, gran parte de sus productos son a base de agua. Entre sus desarrollos se encuentra Blascor Topflex Goma Líquida Premium, que puede reducir hasta un 20% la temperatura en determinadas superficies, contribuyendo al ahorro energético y ofreciendo impermeabilización, hidrorrepelencia y reducción del ruido.

Más tecnología y productos de mayor valor

Tonidandel señaló que uno de los principales desafíos es crecer sin perder calidad, innovación, disponibilidad y cercanía con el cliente. Para ello, la hoja de ruta contempla nuevas inversiones en automatización industrial, capacidad productiva, investigación y desarrollo, nanotecnología, sistemas tintométricos y logística.

En los últimos años, Blascor duplicó los espacios destinados a producción y almacenamiento e incorporó automatización para aumentar su capacidad, manteniendo la uniformidad y calidad de cada lote. La empresa también identifica oportunidades en productos de mayor valor agregado, especialmente soluciones de impermeabilización, efectos decorativos, productos premium y tecnologías destinadas a los segmentos industrial y automotor.

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