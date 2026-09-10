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10 de septiembre de 2026 a la - 13:29

Industria frigorífica avanza hacia mayor eficiencia

Horacio Pignatta, ejecutivo técnico de Frío Raf SA.
Horacio Pignatta, ejecutivo técnico de Frío Raf SA.

La evolución de la industria paraguaya incrementó la demanda de sistemas de refrigeración más eficientes, seguros y tecnológicamente avanzados. Sectores como frigoríficos, lácteos, bebidas, alimentos y logística requieren instalaciones para procesos exigentes. Frío Raf acompaña esta transformación desde hace más de 34 años en Paraguay, contribuyendo al desarrollo industrial del país.

Por Noelia Leguizamón

Ingeniería para procesos industriales

Horacio Pignatta, ejecutivo técnico de Frío Raf SA, señaló que la empresa no se limita a suministrar equipos, sino que busca comprender cada proceso productivo para desarrollar soluciones que combinen eficiencia energética, seguridad, confiabilidad y sustentabilidad.

Como parte de esta visión, hace más de 20 años se creó PSI (Proyectos y Servicios Industriales), una compañía especializada con profesionales paraguayos capacitados en el exterior y certificados bajo normas IIAR. Dispone de recursos para afrontar proyectos industriales con rapidez y seguridad.

Capacitación y normalización

Pignatta sostuvo que Paraguay tiene condiciones favorables para seguir desarrollando su industria, pero el desafío ya no consiste solamente en aumentar la capacidad productiva. También es necesario producir con mayor calidad, eficiencia y menores costos.

En refrigeración industrial –explicó– esto adquiere importancia porque las instalaciones pueden representar una parte significativa del consumo energético de las plantas. También consideró fundamental fortalecer la capacitación de técnicos y profesionales para operar sistemas automatizados.

Destacó la necesidad de avanzar en normativas y estándares de seguridad. Frío Raf participa en el CTN 71 del INTN, en la normalización técnica de la refrigeración con amoníaco. Paraguay cuenta con la primera Norma Paraguaya NP 71 001 25 y se trabaja en la adopción de las demás normas IIAR.

Innovación con visión integral

La refrigeración industrial cambió considerablemente. Los clientes analizan capacidad frigorífica, consumo energético, automatización, normas, mantenimiento y vida útil.

Por ello, Frío Raf incorpora sistemas de control y automatización, optimización de presiones de condensación y evaporación, recuperación de calor y soluciones de baja carga de refrigerante. Para Pignatta, innovar significa utilizar tecnología adecuada para conseguir instalaciones eficientes, seguras y rentables durante toda su vida útil.

Oportunidades de industrialización

El ejecutivo observa un importante potencial en Paraguay, sustentado en la producción agropecuaria, disponibilidad energética y ubicación estratégica. La transformación de materias primas en productos con valor agregado genera nuevas necesidades de procesamiento, conservación, congelamiento y almacenamiento.

Las oportunidades incluyen frigoríficos, lácteos, bebidas, alimentos elaborados, centros de distribución y logística de frío. El país también puede consolidarse como plataforma industrial competitiva para la región.

Eficiencia como factor competitivo

La eficiencia energética dejó de ser únicamente una cuestión ambiental y se convirtió en un factor económico. Una inversión debe evaluarse considerando su costo total durante la vida útil, porque una solución inicialmente más costosa puede generar ahorros durante años.

Pignatta afirmó que el próximo salto industrial requerirá inversión, tecnología, capacitación, seguridad, normalización técnica y visión de largo plazo. Las decisiones actuales definirán la competitividad de las instalaciones durante las próximas décadas. “Compartir conocimiento y elevar los estándares técnicos de toda la industria también es una manera de contribuir al desarrollo del país”.

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