Fitch no otorgó grado de inversión porque persisten dudas sobre la sostenibilidad fiscal, señala analista

Fitch Ratings decidió mantener la calificación de riesgo de Paraguay en BB+, un escalón por debajo del grado de inversión, ante las persistentes dudas sobre la sostenibilidad fiscal y credibilidad de las cuentas públicas. Aunque la economía exhibe factores favorables, la agencia observa riesgos fiscales que aún impiden una mejora de la nota soberana.

Sobre el tema, el analista económico Amílcar Ferreira señaló que la evaluación de Fitch deja en evidencia que el país debe corregir debilidades estructurales para avanzar en la escala. Entre ellas, mencionó la necesidad de recuperar los parámetros establecidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal, normalizar los pagos a proveedores del Estado y ofrecer señales más firmes de disciplina presupuestaria.

Deudas pendientes y metas fiscales postergadas

Uno de los aspectos señalados por Fitch es la existencia de obligaciones impagas del Estado con sus proveedores. Para Ferreira, esta situación representa un foco de riesgo porque revela presiones de liquidez y afecta la previsibilidad de las finanzas públicas.

La calificadora también cuestiona la dificultad para reducir el déficit fiscal y el aplazamiento del retorno al límite previsto por la Ley de Responsabilidad Fiscal.

“El tema fiscal es básicamente lo que impide hoy que Fitch le dé el grado de inversión a Paraguay”, sostuvo Ferreira al analizar el informe de la agencia. Según su interpretación, existen avances y variables positivas, como el crecimiento económico, pero estos no alcanzan para compensar las incertidumbres sobre la trayectoria de las cuentas públicas.

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La Caja Fiscal, una presión que sigue creciendo

Por otra parte, la situación de la Caja Fiscal aparece como otro de los principales factores que debilitan la evaluación del país. Fitch tomó nota de la reforma que no prosperó en el Congreso en los términos inicialmente planteados, una iniciativa que buscaba abordar el desequilibrio del sistema previsional público.

Ferreira consideró que los cambios finalmente impulsados fueron insuficientes para resolver el problema de fondo. “Esa reforma fue muy leve, prácticamente un parche”, afirmó, al advertir que el déficit de la Caja Fiscal continúa aumentando cada año.

El desbalance previsional constituye una carga progresiva para el presupuesto público y, de no ser atendido de manera estructural, puede profundizar las presiones sobre las finanzas del Estado. Para el analista, esta es una tarea pendiente que erosiona la sostenibilidad fiscal y explica, junto con otros elementos, la decisión de Fitch de no conceder todavía el grado de inversión.

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El desafío de convertir anuncios en inversiones

Además de los reparos fiscales, persiste otra debilidad: la dificultad para concretar grandes proyectos de inversión. Este punto ya había sido mencionado por otras calificadoras, que esperan que Paraguay pueda traducir sus expectativas de crecimiento en inversiones efectivas, especialmente en infraestructura y energía.

Entre los casos citados por Amilcar Ferreira figura el proyecto de Átome, que no avanzó tras no alcanzarse un acuerdo con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). También continúa sin concretarse una alianza público-privada para el aeropuerto internacional de Asunción, pese a tratarse de una obra de relevancia para la conectividad y la infraestructura nacional.

A ello se suman las inversiones pendientes en el sector eléctrico y la situación del proyecto de Paracel, que quedó sin definiciones. La falta de resultados en estas iniciativas limita la capacidad del país de demostrar que puede atraer y ejecutar capitales de gran escala.

De acuerdo con el análisis de Ferreira sobre el reporte de Fitch, Paraguay conserva fortalezas económicas, pero necesita despejar las dudas sobre su disciplina fiscal, contener el déficit de la Caja Fiscal y materializar proyectos de inversión estratégicos para acercarse al grado de inversión.