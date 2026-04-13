Deudas acumuladas podrían ejercer presión al alza del déficit en el corto o mediano plazo, advierte Fitch

Las finanzas públicas enfrentan un foco de tensión por la acumulación de obligaciones con proveedores del Estado, que rondan los US$ 1.300 millones, equivalentes a 2,7% del PIB, principalmente con empresas farmacéuticas y del sector de la construcción.

De esta situación, se hizo eco la calificadora Fitch que un reporte emitido en la fecha donde sostiene que la acumulación de dichas deudas “genera dudas sobre la sostenibilidad de recortes de gastos”, porque parte del ajuste puede estar reflejándose en pagos postergados, en lugar de una reducción estructural del gasto.

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Además, añaden que estas deudas podrían ejercer presión al alza sobre el déficit en 2026 si estas se liquidan directamente, o a mediano plazo, si se liquidan mediante factoring u otros mecanismos.

En otras palabras, el pasivo existe y, más temprano que tarde, se expresará en las cuentas públicas, ya sea como mayor déficit inmediato o como compromisos futuros.

Además, Fitch también menciona la desaceleración del crecimiento de los ingresos (3% interanual), por la fuerte apreciación del guaraní (caída del dólar) y a una disminución estructural de los ingresos provenientes de binacionales como elementos que pesan en las finanzas públicas.

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Sobre el cambio en la titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), detallan que el ex ministro Carlos Fernández, había anunciado planes de medidas de austeridad para cumplir con la meta fiscal, pero con la reciente incorporación de Óscar Lovera, aún no se ha aclarado dichos planes tras su nombramiento el 8 de abril último.

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Déficit en la meta respaldará estabilización de deuda

Los técnicos de la calificadora estiman que el logro de la meta de déficit del 1,5% este año respaldaría la estabilización de la deuda pública en torno al 31,6% del PIB en 2026.En ese sentido, refieren que el bajo déficit fiscal y la escasa deuda “son factores que contribuyen a la perspectiva positiva de la calificación soberana ‘BB+’ de Paraguay”, esto junto con un sólido desempeño y perspectivas de crecimiento.

De esta manera, Fitch mantiene por el momento, la calificación soberana de Paraguay en BB+, a un peldaño del grado de inversión. Agentes económicos esperan que Fitch pueda otorga el tercer grado de inversión a Paraguay en el corto plazo, tal como lo hicieron Moody´s en el 2024 y Standard & Poor´s en diciembre del 2025.

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Tercer grado de inversión requerirá de más esfuerzos

Finalmente, la calificadora explica que las perspectivas de una mejora probablemente dependerán de otros esfuerzos para garantizar un bajo déficit fiscal, la sostenibilidad del sólido crecimiento y la dinámica de inversión de Paraguay, y una gestión exitosa de la crisis del petróleo.

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Fitch resaltó además el crecimiento sólido y generalizado de la economía en el 2025, alcanzando el 6,6%, muy por encima de sus pares regionales.