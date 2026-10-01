La IA ya piensa y ejecuta. El que falta sos vos

Cuando era chico, encontrar información me costaba una tarde entera entre enciclopedias. Después, unos minutos en internet. Hoy le pregunto a una IA y la respuesta llega en segundos, explicada a mi medida.

En una sola generación, el conocimiento pasó de escaso a infinito y dejó de ser una ventaja. Un estudiante en Asunción y un ingeniero en Silicon Valley tienen los mismos cursos, los mismos libros y la misma inteligencia artificial. Hoy nadie se diferencia por saber más; se diferencia el que sabe qué hacer con lo que sabe.

¿Qué se volvió escaso, entonces? Veo tres cosas.

Criterio. Una IA te puede dar diez estrategias para tu negocio en segundos. Elegir la correcta para tu contexto sigue siendo trabajo humano.

Cuando le escribís a una IA, no recibe solo tu pregunta. Recibe también la conversación anterior, lo que recuerda de vos, tus datos y las herramientas que puede usar. Por eso dos personas con la misma IA obtienen resultados muy distintos. La herramienta es la misma, lo que cambia es lo que cada uno le aporta.

Y lo más valioso que podés aportar casi nunca está escrito. Como dijo el filósofo Michael Polanyi: sabemos más de lo que podemos decir. Por eso tenemos que encontrar la forma de documentar lo que está dentro nuestro; yo lo llamo “escribir el corazón y el cerebro del emprendedor”. Es lo que la IA no puede leer con todo el conocimiento del mundo, y lo que nos vuelve auténticos frente a la oleada de contenido genérico que se está produciendo.

Acción. Hubo un momento en que me sentí estancado y la solución fue leer más. Años después me volví a estancar, pero por otra razón: tenía más conocimiento del que estaba aplicando. Libros leídos y no implementados; métodos que entiendo y no uso.

Y acá hay algo nuevo: la IA ya no es solo un cerebro, también tiene manos. Manos virtuales que redactan, programan, analizan datos y ejecutan tareas enteras por nosotros. Eso elimina la última excusa. Lo que falta es la decisión de empezar.

Por último, conocerse a uno mismo. Cuando todo está disponible, filtrar se vuelve fundamental. Y para filtrar tenés que saber qué querés; cuanto más avanza el conocimiento exterior, más crucial se vuelve el conocimiento interior. Sin eso, la información abundante no te hace más sabio, sino más ansioso.

Lo veo también con clientes, ya que hoy cualquiera le puede pedir código a una IA. Nadie nos contrata por saber programar. Nos contratan para decidir qué vale la pena construir, qué no, y en qué orden.

Competir por saber más es una carrera que ya perdimos contra las máquinas. La que sí podemos ganar es otra. La IA ya tiene el cerebro y, cada vez más, las manos. Lo que no tiene es tu criterio para elegir, tu decisión de actuar y la claridad de saber para qué. Eso no viene incluido en ninguna suscripción.

El que falta sos vos.

*Ingeniero informático y experto en IA para empresas | Fundador de Girolabs.