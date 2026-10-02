Elecciones municipales 2026: este será el horario de los supermercados este domingo

Paraguay desarrollará este domingo las Elecciones Municipales 2026 en todo el país, jornada en la que se elegirán intendentes y miembros de las Juntas Municipales. Ante los comicios, regirán determinadas restricciones que también alcanzarán a la actividad comercial.

Desde la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) compartieron que durante la jornada electoral los consumidores podrán realizar sus compras con normalidad en los establecimientos socios del gremio. La Cámara nuclea a más de 45 empresas asociadas que representan a cadenas de supermercados, hipermercados y tiendas de retail del Paraguay.

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Veda de alcohol comienza el sábado

Gustavo Lezcano, presidente de la Capasu, comentó que una de las principales restricciones que deberán tener en cuenta los consumidores es la prohibición de comercializar bebidas alcohólicas. “Alguno consumidores son precavidos y anticipan sus compras”, precisó.

El dirigente recordó que la veda comenzará a regir a las 19:00 del sábado 3 de octubre, es decir, 12 horas antes del inicio de los comicios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 195 del Código Electoral.

“La medida no implica el cierre de los supermercados. Los comercios podrán continuar atendiendo y comercializando alimentos y otros productos, pero deberán suspender la venta de bebidas alcohólicas durante el periodo establecido”, remarcó.

¿Cuál será el horario de los supermercados?

En esa línea, Lezcano, detalló que los supermercados mantendrán sus horarios habituales este domingo.

De manera general, los establecimientos atienden de lunes a sábado de 06:00 a 21:30 y los domingos de 07:00 a 21:00. No obstante, los horarios pueden variar según cada cadena y algunos locales extienden su atención hasta las 22:00.

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En el caso de las tiendas de conveniencia que funcionan las 24 horas también mantendrán su servicio de manera ininterrumpida, aunque deberán respetar la restricción establecida para la comercialización de bebidas alcohólicas.

“De seguro los consumidores harán sus compras programadas”, señaló Lezcano, quien consideró que la jornada electoral no tendría un impacto significativo en la actividad del sector.