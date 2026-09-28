IRÑ proyecta crecer hasta 14% en 2026

De 13 industrias a una operación consolidada

La compañía nació a finales de la década del 70, cuando 13 empresas de distintos rubros se unieron para que sus productos puedan llegar al consumidor final. Actualmente, la compañía produce bolsas y láminas para envasadoras automáticas, utilizando polietileno de alta y baja densidad, polipropileno, BOPP y poliéster.

Tras la retracción registrada durante la pandemia de 2020–2021, la empresa no solo recuperó sus niveles de producción y demanda, sino que alcanzó un crecimiento sostenible de 43%. Para 2026 había proyectado una expansión del 10%, pero al cierre del primer semestre ya superó esa meta y estima cerrar el año con un crecimiento entre 13 y 14%.

Tecnología para ganar competitividad

Bobadilla explicó que los resultados responden a una estrategia basada en inversión tecnológica permanente, productividad y calidad. Este año incorporaron una impresora Gearless de origen italiano y una coextrusora de última generación, además de camiseteras, cortadoras y filtradoras. También se trabaja en estudios de factibilidad para desarrollar soluciones que respondan a un mercado más exigente y fortalezcan la cadena de abastecimiento nacional y regional. El ejecutivo remarcó que la calidad, el servicio y la rapidez de respuesta son pilares para competir, mientras el precio constituye un complemento.

Costos, energía y formación

El 100% de la materia prima utilizada es importada y el 80% proviene de Brasil, mientras el resto llega de Argentina y otros mercados. La volatilidad internacional elevó los costos: la empresa registró un aumento superior al 100% en menos de dos meses y el flete marítimo desde China pasó de US$ 4.000 a US$ 11.000, estos aumentos fueron a consecuencia de la guerra en Irán.

A esto se suman 24 cortes eléctricos registrados en el año, con efectos sobre la producción, equipos, entregas y costos. En paralelo, IRÑ impulsa “la escuela de IRÑ”, mediante la cual forma jóvenes en áreas como extrusión, impresión y laminado.

La empresa genera 246 empleos directos y cerró el último ejercicio con una participación de 19,42%, que Bobadilla identifica como un hito histórico. Para sostener el crecimiento, plantea barreras comerciales, créditos de bajo interés para inversión y expansión, modernización tecnológica y una reestructuración eficiente de la red eléctrica, considerada clave para asegurar estabilidad, continuidad operativa, previsibilidad y competitividad.