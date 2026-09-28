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28 de septiembre de 2026 a la - 09:00

IRÑ proyecta crecer hasta 14% en 2026

Industrias Reunidas Ñemby (IRÑ), con más de cuatro décadas de trayectoria.
Industrias Reunidas Ñemby (IRÑ), con más de cuatro décadas de trayectoria.Caro de Vargas

Industrias Reunidas Ñemby (IRÑ), con más de cuatro décadas de trayectoria, fortalece su posición en el mercado nacional de envases flexibles para la industria mediante inversiones tecnológicas, capacitación y mejoras en productividad. El gerente general, Lic. David Daniel Bobadilla, destacó el crecimiento de la empresa y los desafíos que enfrenta la industria.

Por Noelia Leguizamón
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De 13 industrias a una operación consolidada

La compañía nació a finales de la década del 70, cuando 13 empresas de distintos rubros se unieron para que sus productos puedan llegar al consumidor final. Actualmente, la compañía produce bolsas y láminas para envasadoras automáticas, utilizando polietileno de alta y baja densidad, polipropileno, BOPP y poliéster.

Tras la retracción registrada durante la pandemia de 2020–2021, la empresa no solo recuperó sus niveles de producción y demanda, sino que alcanzó un crecimiento sostenible de 43%. Para 2026 había proyectado una expansión del 10%, pero al cierre del primer semestre ya superó esa meta y estima cerrar el año con un crecimiento entre 13 y 14%.

Lic. David Daniel Bobadilla, gerente general de Industrias Reunidas Ñemby (IRÑ).
Lic. David Daniel Bobadilla, gerente general de Industrias Reunidas Ñemby (IRÑ).

Tecnología para ganar competitividad

Bobadilla explicó que los resultados responden a una estrategia basada en inversión tecnológica permanente, productividad y calidad. Este año incorporaron una impresora Gearless de origen italiano y una coextrusora de última generación, además de camiseteras, cortadoras y filtradoras. También se trabaja en estudios de factibilidad para desarrollar soluciones que respondan a un mercado más exigente y fortalezcan la cadena de abastecimiento nacional y regional. El ejecutivo remarcó que la calidad, el servicio y la rapidez de respuesta son pilares para competir, mientras el precio constituye un complemento.

Costos, energía y formación

El 100% de la materia prima utilizada es importada y el 80% proviene de Brasil, mientras el resto llega de Argentina y otros mercados. La volatilidad internacional elevó los costos: la empresa registró un aumento superior al 100% en menos de dos meses y el flete marítimo desde China pasó de US$ 4.000 a US$ 11.000, estos aumentos fueron a consecuencia de la guerra en Irán.

A esto se suman 24 cortes eléctricos registrados en el año, con efectos sobre la producción, equipos, entregas y costos. En paralelo, IRÑ impulsa “la escuela de IRÑ”, mediante la cual forma jóvenes en áreas como extrusión, impresión y laminado.

La empresa genera 246 empleos directos y cerró el último ejercicio con una participación de 19,42%, que Bobadilla identifica como un hito histórico. Para sostener el crecimiento, plantea barreras comerciales, créditos de bajo interés para inversión y expansión, modernización tecnológica y una reestructuración eficiente de la red eléctrica, considerada clave para asegurar estabilidad, continuidad operativa, previsibilidad y competitividad.

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