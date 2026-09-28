San Francisco Tintorería Sustentable apuesta por eficiencia e impacto social

San Francisco Tintorería Sustentable nació con el propósito de transformar el tradicional servicio de lavado y cuidado de prendas mediante tecnología, eficiencia y sostenibilidad. Su trayectoria tuvo un punto de inflexión en 2020, con la llegada de la pandemia.

En un escenario adverso para el sector, la empresa decidió no despedir a ninguno de sus colaboradores. Durante más de un año se reconvirtió temporalmente para comercializar frutas y verduras y producir bajo sistema hidropónico. A finales de 2021 retomó la planificación de su actividad original y en 2022 inició una etapa de inversión en maquinarias eficientes.

Según mediciones de la compañía, los nuevos equipos permitieron mejorar la calidad del lavado y alcanzar ahorros de aproximadamente 40% en el consumo de energía eléctrica y reducir 70% el consumo de agua. En 2023 incorporó paneles solares, además de maquinarias especializadas para limpieza de tapizados y una plancha industrial de alta precisión.

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La sostenibilidad como estrategia

La gestión toma como referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), principalmente los ODS 12 y 13, vinculados al consumo responsable y la acción climática.

Entre las medidas implementadas figuran el uso de equipos eficientes en energía y agua, insumos biodegradables, paneles solares y packagings elaborados con material reciclado. Eliminó las órdenes de trabajo impresas y utiliza tickets digitales por WhatsApp. A esto se suma el uso de perchas fabricadas con plástico reciclado, cuyo retorno y reúso también se promueve entre los clientes.

“Para una microempresa, ser sustentable no es solamente una meta ambiental. Es una manera de entender cómo hacer empresa y cómo generar valor para las personas, la comunidad y el entorno”, sostiene Derlis Ayala Samaniego, CEO de San Francisco Tintorería Sustentable.

Integridad y compromiso social

Otro eje de la empresa es la integridad. San Francisco fue reconocida en dos oportunidades con el Sello de Integridad, distinción vinculada a buenas prácticas empresariales, transparencia y lucha contra la corrupción. Sus representantes también participaron en espacios de diálogo, incluida la Semana Internacional de la Integridad.

La empresa trabaja estos valores tanto en su gestión como con sus colaboradores y sus familias, mediante acciones de formación sobre integridad y anticorrupción.

En el ámbito social, la firma prioriza la contratación de mujeres, especialmente madres y cabezas de familia que, en algunos casos, acceden por primera vez a un empleo formal. La organización apuesta por capacitarlas y brindarles herramientas para desarrollar un oficio.

Además, recientemente suscribió un convenio con el Ministerio de la Defensa Pública para contribuir a la formación y generación de oportunidades laborales para personas en situación de vulnerabilidad, incluidas aquellas que pasaron o se encuentran bajo régimen penitenciario.

Con estas iniciativas, San Francisco plantea una visión empresarial en la que la eficiencia ambiental, la integridad y la inclusión social forman parte de una misma estrategia de crecimiento.