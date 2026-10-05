Tres Leones: Tradición, inversión e innovación para seguir creciendo

El proceso continúa con la transformación e industrialización de las materias primas, generando empleo directo e indirecto y dinamizando las comunidades donde desarrolla sus actividades. La presencia industrial en el interior representa, además, una oportunidad para generar trabajo y fortalecer el desarrollo local.

Mercedes Escauriza de Mongelós, presidenta de la Compañía Embotelladora Tres Leones ICSA, destacó que la inversión industrial también implica apostar por las personas. En ese sentido, la empresa incorpora nuevos talentos, desde jóvenes que acceden a su primer empleo hasta profesionales que avanzan hacia posiciones de liderazgo.

Tradición que evoluciona

Uno de los principales desafíos de la compañía es mantener vigente una tradición profundamente vinculada con la identidad paraguaya. La caña paraguaya forma parte de la cultura y de las celebraciones nacionales, pero la empresa busca también acercarla a las nuevas generaciones mediante propuestas innovadoras.

Además de la tradicional caña paraguaya, Tres Leones produce rones nacionales y amplió su portafolio con nuevas categorías. Entre ellas se encuentran los rones frutales y la línea de bebidas ready to drink, desarrollada para consumidores que buscan practicidad y nuevas experiencias.

Para acompañar esta estrategia, la compañía realizó una importante inversión en una nueva planta de enlatado, donde actualmente produce tragos listos para tomar en latas, con variedades como frutos rojos, piña colada y ron con pomelo.

Competir con reglas claras

La industria nacional también enfrenta desafíos vinculados al contrabando y la informalidad. Desde Tres Leones sostienen que las empresas formales generan empleo, invierten, aportan al sistema de seguridad social y cumplen obligaciones tributarias y regulatorias.

En este contexto, la compañía plantea la necesidad de competir en un mercado donde todos los actores cumplan las mismas reglas. La formalidad, sostiene, es fundamental para fortalecer la producción nacional y generar condiciones adecuadas para nuevas inversiones.

Crecer desde Paraguay

Con la mirada puesta en los próximos años, Tres Leones mantiene el foco en invertir, innovar, formar personas y desarrollar nuevos productos y mercados. La empresa reafirma así su apuesta por producir en Paraguay con calidad, generar oportunidades y continuar llevando parte de la cultura nacional a los consumidores.

Más que producir localmente, la industria representa para la compañía una forma de transformar materias primas, crear empleo, desarrollar talento y aportar al crecimiento del país.