Munich, tradición que se transforma

Para Gabriel Rubbini, gerente general de Embotelladora Central SA (Encesa), Unidad de Bebidas del Grupo Riquelme, el vínculo de Munich con la industria paraguaya representa orgullo y responsabilidad. La marca, con una trayectoria ligada a distintas generaciones de consumidores, enfrenta el desafío de conservar su esencia mientras evoluciona.

En los últimos años, Munich atravesó un proceso de transformación que incluyó inversiones en tecnología, ampliación de capacidades y desarrollo de nuevos productos y formatos. La evolución también alcanzó a la Unidad de Bebidas, que actualmente reúne marcas como Munich y Polar, en cervezas y chopp; Niko, en gaseosas; De la Costa, en aguas, aguas saborizadas y tónicas; y Kampito, en bebidas a base de jugo.

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Tecnología y competitividad

La operación industrial amplió capacidades, modernizó procesos e incrementó los niveles de automatización y control. Según Rubbini, la incorporación tecnológica estuvo acompañada por el desarrollo de personas y procesos, con el objetivo de mejorar la productividad, reducir pérdidas y garantizar consistencia y calidad.

La empresa trabaja además con proveedores internacionales de tecnología industrial y busca producir en Paraguay bajo estándares de clase mundial. Esta estrategia permite fortalecer un portafolio de marcas nacionales que compite diariamente con compañías internacionales de gran escala.

El impacto de esta actividad se extiende a proveedores de envases, transporte, logística, mantenimiento, servicios industriales, tecnología y comercialización, además de una amplia red de distribuidores y puntos de venta.

Sustentabilidad con resultados

La gestión ambiental constituye otro eje de la modernización. En 2026, la operación logró reducir 21% el consumo de agua respecto al mismo período de 2025. También incorporó tecnología para recuperar el CO2 generado durante la fermentación de la cerveza y reutilizarlo dentro de la operación.

En materia energética, una nueva caldera, con eficiencia superior al 87%, permitió reducir aproximadamente 16% el consumo de biomasa frente a 2025. Entre enero y julio de este año se valorizaron aproximadamente 920 toneladas de residuos, evitando unas 412 toneladas de CO2 equivalente. En julio, además, los residuos no valorizables disminuyeron 24% frente al promedio de 2025.

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La Unidad de Bebidas genera alrededor de 1.300 empleos directos, además de puestos indirectos vinculados con su cadena de valor. Para Rubbini, el desafío también consiste en formar talento paraguayo en producción, mantenimiento, automatización, calidad, logística, tecnología y análisis de datos.

La innovación parte de escuchar al consumidor y transformar sus necesidades en nuevas propuestas. Munich Ultra, el desarrollo del chopp, las aguas saborizadas y las tónicas forman parte de esta estrategia.

Hacia adelante, la compañía apunta a fortalecer Munich y Polar, desarrollar nuevas ocasiones de consumo y ampliar categorías como agua y tónicas. A esto se suma una nueva etapa de expansión regional, con el objetivo de llevar progresivamente productos y marcas desarrollados en Paraguay hacia otros mercados.