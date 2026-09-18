Proquitec suma capacidad y tecnología

Para Cynthia Arrom, directora ejecutiva de Proquitec SA, el trabajo de la compañía va más allá del abastecimiento. “Implica asegurar disponibilidad, trazabilidad, respaldo técnico y una logística eficiente”, explica. El objetivo es contribuir a que las industrias mejoren sus procesos y accedan a soluciones que eleven su competitividad.

Inversión en infraestructura

Uno de los principales hitos de Proquitec es la expansión de su infraestructura logística. Actualmente opera cerca de 8.000 m2 entre Fernando de la Mora y Villeta. A esta capacidad se sumará el nuevo centro de distribución en Villeta, que incorporará otros 10.000 m2 de capacidad operativa.

Según la directora, esta inversión representa un salto de escala para la empresa y permitirá fortalecer el almacenamiento, la seguridad, la trazabilidad y la distribución. También constituye una apuesta de largo plazo al potencial productivo del Paraguay.

La empresa, además, avanza en la digitalización e integración de sus procesos comerciales, administrativos y de cadena de suministro, buscando mejorar la gestión de inventarios, planificar las compras y optimizar la trazabilidad.

Lea más: Planificación y diversificación para hacer frente a los desafíos

Tecnología y conocimiento

La estrategia contempla también incorporar nuevas tecnologías y especialidades químicas mediante proveedores internacionales; sin embargo, el diferencial de Proquitec no se limita a la comercialización.

La compañía brinda asesoramiento técnico en planta y capacitación. “No entregamos solo un producto: transferimos conocimiento técnico”, sostiene. Para la ejecutiva, innovar significa comprender una necesidad concreta y encontrar la solución más adecuada para cada proceso.

A mediano plazo, la firma proyecta ampliar su portafolio y desarrollar divisiones especializadas para nuevos sectores industriales, de manera ordenada y respondiendo a las necesidades del mercado.

Seguridad y sostenibilidad

La gestión responsable de los productos químicos es otro eje estratégico. Proquitec trabaja con proveedores confiables y pone énfasis en el cumplimiento de las normativas, así como en las condiciones de almacenamiento, manipulación, transporte y trazabilidad.

La prevención, la seguridad y la capacitación permanente forman parte de la gestión diaria y buscan acompañar el crecimiento industrial de manera responsable.

Lea más: Acompañando paso a paso a la industria nacional

Entre los desafíos se encuentra la volatilidad del comercio exterior, condicionada por fletes, tipo de cambio, precios internacionales, disponibilidad y tiempos de transporte. Para enfrentarla, la empresa apuesta por planificación, diversificación de proveedores y seguimiento de los mercados.

Con más de 60 personas, Proquitec también coloca el desarrollo humano en el centro de su estrategia. La ejecutiva considera que liderar implica formar equipos, escuchar y generar confianza.

Con esta visión, la compañía busca seguir aportando productos confiables, conocimiento técnico, tecnología y relaciones de largo plazo, acompañando la construcción de una industria paraguaya más competitiva, tecnológica y sostenible.