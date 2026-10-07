Granizo: gremio estima esta cantidad de vehículos dañados en playas

Los granizos de gran tamaño que cayeron el sábado 3 de octubre impactaron en gran cantidad de automóviles. Luis Pereira, presidente del Centro de Importadores de Vehículos Usados (CIVU), gremio que aglutina a importadores de rodados denominados “vía Chile”, manifestó que el impacto fue mayor en el área Central, principalmente en Fernando de la Mora, San Lorenzo y Asunción.

Sobre los costos de reparación de los rodados, señaló que existe una alta demanda de parabrisas, techos panorámicos y otras piezas, por lo que el mercado realmente “no estaba preparado” para afrontar esta situación.

“Están haciendo su negocio las personas que venden parabrisas, pero el stock creo que será insuficiente por la cantidad de afectados”, apuntó.

Desde el sector indicaron que están solicitando presupuestos para conseguir las piezas necesarias para reparar los rodados afectados por el temporal y señalaron que, aparentemente, el mercado local no tendría suficiente stock de parabrisas.

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Asimismo, indicaron que a algunas empresas “no les conviene” vender a las playas al adquirir como mayoristas y no pueden comercializar las piezas a los mismos precios que ofrecen a los particulares.

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“Crea más gastos para el sector”

Consultado sobre si esta situación podría influir en la rentabilidad de los negocios dedicados al rubro, Pereira señaló que no sabe si esta se reducirá, aunque aseguró que el temporal “crea más gastos”.

Añadió que los negocios que cuentan con seguro, principalmente las playas más grandes, no tendrán tantos inconvenientes a la hora de hacer frente a las pérdidas. Sin embargo, indicó que la mayoría de las playas no cuenta con este tipo de cobertura.

Estimación de vehículos afectados

Por su parte, Miguel Barrios, vicepresidente del Centro de Importadores de Vehículos Usados del Paraguay (CIVU), comentó que, además de la situación económica y la falta de circulante, las empresas del sector atraviesan un escenario “difícil”.

Barrios estimó que a nivel nacional se habla de cerca de 1.500 vehículos afectados, principalmente por roturas de parabrisas y abolladuras. Según señaló, el costo mínimo de reparación podría rondar los G. 1.000.000 por unidad.

Al sumar otros daños, como faros rotos, trabajos de chapería y afectaciones en la estructura, el monto podría incluso superar los G. 3.000.000 por cada vehículo, dependiendo de la magnitud de los daños, amplió.

“Calculamos que a nivel general serían cerca de 1.500 autos, pero también puede ser más o incluso menos. Nos comen ataron que un solo importador registró más de 60 vehículos afectados, siendo los de Asunción y el departamento Central los más afectados”, destacó.

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Playas buscan prevenir nuevos daños

Desde la Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología vienen alertando sobre la previsión de nuevas tormentas para los próximos días, con posibilidades de nuevas caídas de granizo.

Ante esta situación, Barrios manifestó que, en los más de 35 años que lleva desempeñándose en el rubro, es la primera vez que enfrenta un evento climático de esta magnitud.

“Cuando se trata de la naturaleza no hay caso. Algunas playas tienen techo, pero la gran mayoría es a cielo abierto. Si se llega a repetir lo vivido el sábado, tenemos que afrontar la situación, pero a veces no hay infraestructura que aguante si perforó chapa, cielorraso, etc.”, lamentó.

Modo prevención

A su turno, Pereira mencionó que el impacto fue bastante fuerte y que, ante los pronósticos de nuevas lluvias y posibles granizos, algunas playas del rubro ya se encuentran en modo de prevención y comenzaron a comprar cartones, colchones de fibra, entre otros artículos.

“Tendríamos que prepararnos para el siguiente evento y que no nos vuelva a sorprender. Creo que nos dieron un pequeño aviso la gente de Meteorología, pero no aprovechamos esa indicación”, cerró.