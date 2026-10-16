El BCP eleva proyección del PIB al 5%: ¿Qué sectores impulsaron esta mejora?

La economía paraguaya mantiene un dinamismo favorable, sostenido por el desempeño positivo de diversos sectores clave tanto de la oferta como del gasto. En su medición más reciente, el producto interno bruto (PIB) registró un crecimiento interanual del 4%, sustentado por la expansión de los servicios, la electricidad y agua, y la agricultura. Desde la perspectiva de la demanda, la actividad estuvo empujada por el dinamismo de las exportaciones y del consumo total.

Mejor desempeño en servicios e industrias

Ante este escenario de mayor actividad, el Banco Central del Paraguay (BCP) revisó al alza la proyección de crecimiento económico para 2026, elevándola de 4,5% a 5,0%.

Por sectores, se destaca que el pronóstico de crecimiento de los servicios se ajustó de 4,6% a 5,0%, debido principalmente al desempeño esperado en el comercio, que pasa de 3,5% a 5,1%, y servicios gubernamentales, de 2,6% a 4,1%.

En la misma línea, se prevé que el sector secundario crezca 5,7%, por encima del 4,6% proyectado anteriormente. Esta revisión responde al mayor crecimiento esperado de electricidad y agua, cuya proyección pasó de 7,4% a 12,8%, debido a una mayor generación de las binacionales y distribución de energía eléctrica. Por su parte, las proyecciones de manufactura y construcción se mantuvieron en 3,9% y 3,5%, respectivamente.

Baja en el sector primario

En contraste, la proyección de crecimiento del sector primario se revisó a la baja, de 3,8% a 2,9%, debido principalmente al ajuste de las perspectivas de la ganadería, para la cual se prevé una contracción de 4,5%. Este resultado se explica por el menor faenamiento de ganado bovino, en un contexto de retención de vientres para recomponer el hato ganadero. En cambio, la proyección de crecimiento de la agricultura se mantuvo en 4,7%, respaldada por la elevada producción de soja.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En este escenario, se prevé que el PIB sin agricultura ni binacionales crezca 4,7%, frente al 4,5% estimado anteriormente.

Lea más: Crecimiento económico: FMI prevé expansión del 4,5% este año y del 4% para el 2027

Ajuste desde el enfoque del gasto

En lo respectivo al gasto, la banca matriz anticipa un mayor dinamismo en el consumo público y las exportaciones. Sin embargo, la expansión prevista para el consumo privado y la formación bruta de capital fijo experimentó una leve corrección a la baja.

La proyección de crecimiento del consumo total se ajustó de 3,9% a 4,2%, debido al aumento previsto del consumo público, de 1,5% a 4,5%, que fue parcialmente atenuado por la revisión a la baja del consumo privado, de 4,3% a 4,1%.

Por su parte, la formación bruta de capital crecería 2,2%, por debajo del 3% previsto anteriormente, mientras que la formación bruta de capital fijo (FBKF) se expandiría 1,3%, frente al 2,2% estimado en el informe previo. Esta menor expansión se da luego del importante crecimiento de 12,2% registrado por la FBKF en 2025, que constituye una elevada base de comparación. Por otro lado, la proyección de crecimiento de las exportaciones se revisó al alza, de 3,5% a 5%, en línea con el mejor desempeño en las exportaciones de energía eléctrica y productos químicos, como así también un mayor volumen previsto de reexportaciones. En tanto, la proyección de crecimiento de las importaciones se mantuvo en 1,4%.

Lea más: Actividad económica: ¿Cuánto creció en el primer semestre y que sectores impulsaron este repunte?

Inflación a la baja y tasa de política monetaria en 5,5%

En el frente de precios, el reporte del BCP ajustó su proyección de inflación para 2026 y lo recortó de 3,3% a 3,0%. Esta desaceleración responde, según el BCP a una evolución más moderada en los precios de bienes no energéticos (tanto alimenticios como no alimenticios), la cual compensó parcialmente la presión al alza derivada del costo de los combustibles. Se prevé que la inflación converja de forma gradual hacia la meta del 3,5% en el transcurso de 2027.

Asimismo, durante el tercer trimestre, la autoridad monetaria decidió mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 5,5%, postura que considera coherente con una posición neutral en un entorno de expectativas ancladas a la meta. El BCP enfatizó que continuará dando seguimiento a los riesgos del contexto externo y su eventual transmisión a los precios locales