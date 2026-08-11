Actividad económica: ¿Cuánto creció en el primer semestre y que sectores impulsaron este repunte?

En junio, la actividad económica mostró una expansión interanual, reflejando un dinamismo en los principales sectores productivos.

En base a informaciones preliminares, el Indicador Mensual de la Actividad Económica (Imaep) registró un incremento de 5,6% con respecto al mismo mes del año anterior y con este resultado, acumuló un crecimiento de 5,6% al primer semestre del 2026.

De acuerdo con los datos oficiales, en el crecimiento interanual incidieron favorablemente los servicios, el sector secundario (sobre todo la actividad electricidad y agua y construcción) y el sector primario.

El Imaep es un indicador de corto plazo que mide la producción, aunque no incluye la totalidad de rubros del Producto Interno Bruto (PIB). En cuanto a la proyección oficial de crecimiento del PIB para este año es del 4,5%

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Actividad en el sector primario

Según el reporte oficial, el sector primario registró un incremento interanual de 9,4%, acumulando con este resultado un aumento de 9,8% al cierre del mes de junio del 2026.

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La agricultura, conforme a las últimas actualizaciones de la campaña agrícola 2025/2026 verificó un crecimiento explicado principalmente por la mayor producción prevista de soja, caña de azúcar, mandioca, poroto, girasol y tabaco. Sin embargo, los menores niveles de producción estimados de maíz, algodón, sésamo y yerba mate atenuaron el resultado positivo.

En lo que respecta a la actividad ganadera registró un leve crecimiento interanual en junio, explicado por el mayor faenamiento de porcinos y aves, así como por el incremento en la producción de leche cruda y huevos. En contraste, se observó una disminución en el faenamiento de ganado bovino.

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Repunte en sector secundario

Por otra parte, el sector secundario registró un aumento interanual de 5,6%, acumulando con este resultado un crecimiento de 4,7% al cierre del mes de junio del 2026.

En este rubro, se destacó que la actividad de generación de energía eléctrica presentó un incremento, como también, las actividades de distribución de energía eléctrica, suministro de agua y saneamiento ambiental que continuaron contribuyendo positivamente.

En lo que respecta al sector de la construcción, según el informe del BCP, registró un aumento interanual, principalmente explicado por el mayor ritmo en la ejecución de las obras privadas.

Desempeño de las manufacturas

Según el informe oficial, las manufacturas registraron una variación interanual de 2,8%, acumulando con este resultado un crecimiento de 3,1% al cierre del mes de junio del 2026.

Dentro de las manufacturas, se destacaron la producción de aceites, lácteos, bebidas y tabacos, productos químico-farmacéuticos, madera, papel y productos de papel, fabricación de minerales no metálicos, maquinarias y equipos y otras industrias manufactureras (incluye fabricación de muebles). No obstante, estos resultados fueron atenuados por las caídas en la producción de carnes, azúcar, molinerías y panaderías, textiles y prendas de vestir, cueros y calzados, metales comunes y fabricación de productos metálicos.

Crecimiento se fortalece en los servicios

Uno de los segmentos que viene destacando es el de los servicios que registró un incremento interanual de 4,9%, acumulando con este resultado una expansión de 5,1% al cierre del mes de referencia.

En los servicios, mostraron dinámicas positivas los servicios de intermediación financiera, la actividad comercial, los servicios gubernamentales, servicios a los hogares, servicios inmobiliarios, telecomunicaciones, servicios de información y servicios de validación, los servicios de transportes, restaurantes y hoteles y los servicios a las empresas.

Finalmente, el IMAEP sin agricultura ni binacionales acumula un crecimiento de 5,0% al cierre del mes de junio del 2026.