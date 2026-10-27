Cotización del dólar: de nuevo retroceso de 40 puntos en el cambio efectivo

La cotización de la divisa estadounidense volvió a bajar este martes frente al guaraní en el segundo día operativo de la semana, esto tras un fuerte repunte que se dio el lunes último.

La divisa había repuntado unos 100 puntos en el arranque de las operaciones minoristas del lunes último, y se posicionó en G. 5.900 al cambio efectivo. Sin embargo, con el retroceso registrado el martes, la cotización del dólar en el mercado quedó en G. 5.860

Con esta posición, la divisa estadounidense acumula una depreciación del 16% interanual frente al guaraní, unos G. 1.180 menos por cada dólar.

En lo que respecta al cambio interbancario o mayorista, el valor del billete verde siguió en senda ascendente y cerró la jornada de este martes cotizando a G. 5.847 por dólar.

La cotización del billete verde aún se encuentra en niveles que no llegaban desde 2019, aunque ha superado las expectativas de los agentes económicos para el escenario actual.

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Los agentes económicos consultados en la reciente encuesta EVE (Expectativa de Variables Económicas) del Banco Central del Paraguay (BCP) para el presente mes, que esperaban para fin de octubre que el billete verde se posicione en G. 5.815.

Para fin de año, los agentes económicos esperan que la divisa cierre por debajo de los G. 6.000 en torno a G. 5.905 y repunte levemente a G. 6.185 para el 2027.

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Convocan a gremios para reunión del equipo económico

Por otra parte, el Equipo Económico Nacional (EEN) convocó a los presidentes de los gremios de los principales gremios de la producción, el comercio y la logística para participar de la sesión del EEN que se realizará el día jueves 29 de octubre del corriente año a las 15:00, para analizar la situación del tipo de cambio y su impacto en las cadenas productivas, industriales, de exportación y logística.