ABC
27 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo 2da edición
ABC Cardinal AM de 19:00 a 19:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
14º
Máx
26º
undefined 2026-10-28
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-10-29
Min
17º
Máx
25º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
29º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.720
Venta
5.970
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Negocios
27 de octubre de 2026 - 18:57

Cotización del dólar: de nuevo retroceso de 40 puntos en el cambio efectivo

Billetes de cien dólares apilados en una máquina expendedora, con el rostro de Benjamin Franklin visible en cada uno.
La cotización de la divisa estadounidense volvió a bajar este martes frente al guaraní en el segundo día operativo de la semana, esto tras un fuerte repunte que se dio el lunes último. gentileza

El dólar retrocedió en promedio 40 puntos este martes en su cotización frente al guaraní y cerró en promedio a G. 5.860 este martes. El Equipo Económico Nacional analizará la situación del tipo de cambio y su impacto en la economía, este jueves 29 con los principales gremios productivos.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La cotización de la divisa estadounidense volvió a bajar este martes frente al guaraní en el segundo día operativo de la semana, esto tras un fuerte repunte que se dio el lunes último.

La divisa había repuntado unos 100 puntos en el arranque de las operaciones minoristas del lunes último, y se posicionó en G. 5.900 al cambio efectivo. Sin embargo, con el retroceso registrado el martes, la cotización del dólar en el mercado quedó en G. 5.860

Con esta posición, la divisa estadounidense acumula una depreciación del 16% interanual frente al guaraní, unos G. 1.180 menos por cada dólar.

En lo que respecta al cambio interbancario o mayorista, el valor del billete verde siguió en senda ascendente y cerró la jornada de este martes cotizando a G. 5.847 por dólar.

La cotización del billete verde aún se encuentra en niveles que no llegaban desde 2019, aunque ha superado las expectativas de los agentes económicos para el escenario actual.

Los agentes económicos consultados en la reciente encuesta EVE (Expectativa de Variables Económicas) del Banco Central del Paraguay (BCP) para el presente mes, que esperaban para fin de octubre que el billete verde se posicione en G. 5.815.

Para fin de año, los agentes económicos esperan que la divisa cierre por debajo de los G. 6.000 en torno a G. 5.905 y repunte levemente a G. 6.185 para el 2027.

Lea más: Cotización del dólar repunta en arranque de la semana a G. 5.900

Convocan a gremios para reunión del equipo económico

Por otra parte, el Equipo Económico Nacional (EEN) convocó a los presidentes de los gremios de los principales gremios de la producción, el comercio y la logística para participar de la sesión del EEN que se realizará el día jueves 29 de octubre del corriente año a las 15:00, para analizar la situación del tipo de cambio y su impacto en las cadenas productivas, industriales, de exportación y logística.

Lo
más leído
del día

01
Política
Hoy se despiden dos diputados de la Cámara Baja y asumirán sus suplentes
Ver más
02
Política
Indagan por presunta corrupción pública al titular del Congreso, Bachi Núñez
Ver más
03
Política
Una enardecida hermana de Zenaida denuncia amenazas y se despacha contra Celeste y Lilian
Ver más
04
Política
Caso Zenaida Delgado: Así están los votos para expulsarla a horas de su definición
Ver más
05
Policiales
Retiran tobillera, pero igual dejan preso a multimillonario chino requerido en extradición
Ver más

Te puede interesar