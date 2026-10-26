Cotización del dólar repunta en arranque de la semana a G. 5.900

La cotización de la divisa estadounidense repuntó en promedio 100 puntos en el arranque de las operaciones minoristas de este lunes o del cambio efectivo, en comparación al cierre del viernes último. Con este repunte, el dólar cotizó este lunes a G. 5.750 en la compra y G. 5.900 en la venta, en las principales casas de cambio del microcentro. Con esta posición, la divisa estadounidense acumula una depreciación del 16% interanual frente al guaraní, unos G. 1.140 menos por cada dólar.

En lo que respecta al cambio interbancario o mayorista, el valor del billete verde también repuntó cerca de 100 puntos y cerró la jornada de este lunes cotizando a G. 5.833 por dólar. Pese al fuerte incremento del valor de la divisa en el primer día operativo de la semana, la cotización aún se encuentra en niveles que no llegaban desde 2019, aunque ha superado las expectativas de los agentes económicos para el escenario actual.

Los agentes económicos consultados en la reciente encuesta EVE (Expectativa de Variables Económicas) del Banco Central del Paraguay (BCP) para el presente mes, que esperaban para fin de octubre que el billete verde se posicione en G. 5.815.

Para fin de año, los agentes económicos esperan que la divisa cierre por debajo de los G. 6.000 en torno a G. 5.905 y repunte levemente a G. 6.185 para el 2027.

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Convocan a gremios para reunión del equipo económico

Por otra parte, el Equipo Económico Nacional (EEN) convocó a los presidentes de los gremios de los principales gremios de la producción, el comercio y la logística para participar de la sesión del EEN que se realizará el día jueves 29 de octubre del corriente año a las 15:00, para analizar la situación del tipo de cambio y su impacto en las cadenas productivas, industriales, de exportación y logística.

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La citada reunión tendrá lugar en la oficina del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), edificio de Villa Serrati (Avenida Mariscal López y República Dominicana) a las 15:00, indicaron desde el MEF.

Fueron convocados para participar de esta reunión:

Ricardo Dos Santos Izaguirre, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCSP)

Héctor Cristaldo, titular de la Unión de Gremios de la Producción (UGP)

Alejandro Dos Santos, presidente de Amasar

Roberto Frígola, presidente de Caterppa

José Berea, presidente de Capeco

Bernd Gunther, presidente de CAFyM

Alfred Fast, presidente de Fecoprod

Sebastián González Morassi, presidente Capex

Juan Carlos Pettengill, presidente CPC

Raúl Valdez, presidente de Cappro

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Peña descarta intervenir por la baja del dólar

El presidente Santiago Peña dijo este lunes que la depreciación del dólar a nivel global se observa de forma especialmente pronunciada en Paraguay debido a una fluctuación en la balanza comercial debido a un crecimiento de las exportaciones paraguayas que supera en ritmo a las importaciones y que eso genera una “abundancia de dólares” que baja aún más la cotización.

El mandatario opinó que, eventualmente, “el mercado va a encontrar su punto de equilibrio” y añadió que una intervención del Estado para tratar de inducir de forma artificial ese equilibrio podría ser contraproducente porque podría distorsionar el mercado y acabaría afectando al poder adquisitivo de la clase trabajadora.

En ese sentido, el mandatario descartó intervenir por la baja del dólar y pide dejar actuar al mercado. Sostuvo que las exportaciones crecen más rápido que las importaciones, lo que genera abundancia de divisas. Según Peña, el dólar barato es una señal para invertir en bienes de capital que Paraguay no produce.

Dijo que eso permite a empresarios, industrias y mipymes comprar a menor costo, y que la cotización se estabilizaría sola. “Si nosotros le inyectamos más guaraníes al mercado, el valor del guaraní pierde”, afirmó Peña. Explicó también que comprar dólares implica vender guaraníes, lo que genera inflación y golpea al asalariado. Peña explicó que dejar actuar a las fuerzas del mercado le permitió al BCP sostener durante años una inflación baja y estable