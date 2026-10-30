Brasileños en Paraguay: ¿qué debe hacer el país ante la llegada de inversiones y nuevos negocios?

Paraguay podría encontrar oportunidades de inversión ante el escenario político y económico que se presenta en Brasil tras la nueva victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las recientes elecciones presidenciales de su país. Sin embargo, aprovecharlas dependerá de las condiciones que ofrezca el mercado paraguayo, aseguran

El especialista en inversiones Óscar Mersán comentó que independientemente del resultado electoral registrado, la primera condición es mantener la previsibilidad.

Sostuvo que el régimen tributario simple, la estabilidad macroeconómica y el respeto a los contratos son factores que diferencian al país frente al denominado “costo Brasil”. Advirtió que cualquier señal de cambio en las reglas debilitaría la ventaja que hoy atrae inversiones.

La segunda condición es la capacidad de absorción. En ese sentido, destacó la necesidad de contar con energía que efectivamente llegue a las plantas industriales, mediante inversiones en transmisión y distribución, así como de avanzar hacia un cierre claro de la negociación de Itaipú.

“Rutas, puertos, pasos fronterizos ágiles y aduanas digitalizadas, incluyendo mecanismos conjuntos con Brasil que combatan el contrabando sin trabar el comercio legal. Y mano de obra calificada, porque a medida que llegan más industrias, la formación técnica se vuelve un límite concreto”, sumó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Devaluación del real: ¿qué preocupa a comerciantes de Ciudad del Este?

Mersán también consideró clave la agilidad del Estado, que debe traducirse en trámites rápidos y sencillos para la radicación, la habilitación de empresas y la aprobación de proyectos de maquila.

“Si el flujo es masivo, como puede ocurrir con tras la victoria de Lula, las instituciones tienen que estar preparadas para procesar ese volumen sin demoras”, acotó.

Más brasileños llegan a Paraguay

Los datos de la Dirección Nacional de Migraciones muestran la magnitud de la presencia brasileña en el país. De acuerdo con el informe del Departamento de Estadísticas de la institución, las residencias temporarias y permanentes otorgadas a ciudadanos brasileños entre el 1 de enero de 2010 y el 27 de octubre de 2026 suman 129.764.

En tanto, las solicitudes de residencias temporarias y permanentes recibidas entre el 1 de enero y el 27 de octubre de 2026 ascienden a 13.461.

Dessarollo territorial ante llegada de brasileños

Ante la posibilidad de que continúe la llegada de personas, Mersán sostuvo que el Estado debe acompañar ese proceso mediante políticas públicas que conviertan la migración en una herramienta de desarrollo territorial.

“Hoy el flujo se concentra en pocos polos urbanos, como Asunción, el área metropolitana y Ciudad del Este, y si eso se profundiza, el riesgo es una saturación que dispare los precios de la vivienda, los alquileres y los servicios, generando efectos inflacionarios indeseados”, advirtió.

Asimismo, comentó que Paraguay debe aprender de la experiencia de Portugal, donde, según señaló, la llegada masiva de extranjeros con mayor poder adquisitivo encareció el costo de vida en Lisboa y Oporto, al punto de que muchos portugueses se vieron obligados a dejar sus propias ciudades.

Para evitar ese escenario, subrayó que el Estado debería orientar los flujos migratorios hacia zonas que necesitan desarrollarse, mediante incentivos, inversiones en infraestructura y servicios básicos de calidad en ciudades intermedias y departamentos con potencial productivo.

“Bien gestionada la llegada de personas puede ser un motor para regiones históricamente postergadas; mal gestionada, puede terminar perjudicando a los propios paraguayos”, apuntó.

Lea más: Victoria de Lula: ¿qué podría cambiar para el comercio y las inversiones en Paraguay?

Empresas paraguayas deben prepararse para aprovechar la oportunidad

Por su parte, el economista Jorge Garicoche manifestó que Paraguay debe prestar atención a varias cuestiones para aprovechar las oportunidades que surjan de una mayor integración con Brasil. Entre ellas, mencionó el fortalecimiento del Mercosur, al que consideró un aspecto importante para tener en cuenta.

“La ola viene creciendo, es importante subirse a la ola y surfear, porque eso puede llegar a pasar y nosotros no hicimos nada. Creo que oportunidad está y seguirá creciendo, por lo tanto, es allí donde las empresas y empresarios paraguayos tienen que actuar también en consecuencia”, expresó.

Integración productiva con brasileños

Sobre cómo actuar en ese escenario, explicó que los empresarios deben estar preparados para buscar oportunidades de integración productiva con sus pares brasileños.

Esto implica, de acuerdo con lo que precisó tener los documentos en regla, contar con las certificaciones necesarias y estar dispuestos a entablar conversaciones para incorporar nuevos socios, ya sea como inversores, accionistas o socios comerciales.

Garicoche sostiene que existe el temor de que los brasileños lleguen a Paraguay y “roben el mercado interno”. Sin embargo, consideró que la visión de estos empresarios trasciende el mercado local.

“El empresario brasileño no viene con una idea de llegar al Paraguay, viene con una idea de llegar al mundo”, afirmó.

En ese contexto, destacó que se debe estar abiertos a tener algún socio brasileño, fusionarse con una de esas empresas y no solamente mirar cómo ellos terminan integrándose al país o mirando al país y de acá utilizando como plataforma”, manifestó.

Añadió que Paraguay tiene posibilidades de captar valor económico, tanto mediante mayores ingresos como a través de la incorporación de conocimientos. Según explicó, esto ya se observó en el sector agrícola.

“En la agricultura, las grandes mejoras en los sesenta en Paraguay tienen que ver con una llegada masiva de productores brasileños, que muchos de ellos hoy se quedaron en el país. Esta ola industrial nos da la posibilidad también de aprender de ese manejo”, concluyó.