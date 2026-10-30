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Negocios
30 de octubre de 2026 - 15:00

Habitalis transforma la forma de vivir en comunidad

La seguridad, la cercanía a los servicios y el bienestar redefinen la vivienda urbana.
La seguridad, la cercanía a los servicios y el bienestar redefinen la vivienda urbana.

La seguridad, la cercanía a los servicios y el bienestar redefinen la vivienda urbana. El Arq. Víctor González Acosta, director de González Acosta & Asociados, explica cómo el diseño, la tecnología y la vida en comunidad se integran en una propuesta que responde a las nuevas necesidades de las familias paraguayas

Por Noelia Leguizamón
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La manera de habitar está cambiando, especialmente en los principales centros urbanos del país. Cada vez, más familias encuentran en los departamentos una alternativa que combina seguridad, comodidad y proximidad a servicios esenciales como salud, educación, trabajo y recreación.

A esto se suma la posibilidad de disfrutar de piscinas, quinchos y otras áreas comunes sin asumir directamente el mantenimiento que requiere una vivienda tradicional. También influye la transformación de la dinámica familiar, en la que ya no siempre se cuenta con personal doméstico permanente.

Ante este escenario, Habitalis apuesta por comprender el cambio cultural y respetar los hábitos y las necesidades de cada integrante del hogar. “Desarrollamos el concepto del Wellness Design, que busca generar bienestar a cada uno de los miembros de una familia, creando espacios que apuntan al bienestar de todos en todo momento”, explica el Arq. Víctor González Acosta.

Lea más: Transformar la vida urbana para mayor bienestar

Casas en altura que conectan personas

La propuesta busca que la comodidad de vivir en un departamento no signifique renunciar al sentido de pertenencia. Por eso, los desarrollos de Habitalis se conciben como “casas en altura”, con una cantidad reducida de departamentos por piso y espacios comunes que promueven el encuentro y el intercambio entre residentes.

El desafío consiste en equilibrar privacidad, convivencia y funcionalidad, ofreciendo ambientes que acompañen las distintas etapas de la vida familiar. La arquitectura, en ese sentido, debe facilitar tanto los momentos personales como las oportunidades de compartir.

Diseño, tecnología y valor a largo plazo

El bienestar también se construye desde los detalles. González Acosta destaca la importancia de proyectar espacios confortables y eficientes, con iluminación natural, ventilación cruzada y especial atención a la calidad del aire, los materiales, los aromas y las texturas.

Lea más: El placer de vivir en un edificio HABITALIS

Sin embargo, una parte fundamental de la calidad de un edificio permanece fuera de la vista. La seguridad, las instalaciones, los materiales utilizados y la tecnología aplicada a una gestión eficiente son factores decisivos para garantizar su funcionamiento y perdurabilidad.

Así, Habitalis plantea una visión integral de la vivienda: no se trata solamente de sumar comodidades, sino de diseñar espacios que mejoren la vida cotidiana, favorezcan la comunidad y preserven el valor de la inversión a través del tiempo.

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