Puente de la Integración: gremio apunta a beneficios para el comercio de Ciudad del Este

La plena habilitación del Puente de la Integración genera expectativas en el comercio fronterizo, que apunta a una mayor circulación de turistas y compradores, según señaló Said Taigen, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este.

Taigen indicó que la “habilitación al 100%” del Puente de la Integración beneficiaría principalmente a Ciudad del Este, Presidente Franco y Foz do Iguazú. También mencionó a Hernandarias y Minga Guazú entre las localidades que podrían aprovechar las mejoras en la conexión fronteriza.

El representante gremial sostuvo que una mayor facilidad para cruzar entre Paraguay y Brasil permitiría el ingreso de turistas y compradores, además de facilitar el desplazamiento de los habitantes de la zona.

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“Los que vivimos en el departamento de Alto Paraná tenemos beneficios en que podemos trasladarnos con más facilidad entre ambas ciudades. Además, facilitará que los camiones que se movilizan por el Puente de la Amistad, cargados desde Brasil, puedan ir por Integración”, detalló.

Taigen añadió que la posibilidad de que los camiones utilicen el Puente de la Integración permitiría descomprimir el tránsito en el Puente de la Amistad y facilitar la circulación de turistas y compradores hacia Ciudad del Este.

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Nuevas condiciones para cruzar la frontera

La habilitación del Puente de la Integración generó expectativas ante la posibilidad de dinamizar la economía de la zona. Sin embargo, desde el inicio de la apertura gradual para vehículos particulares, el movimiento sigue siendo mínimo, según los reportes de las autoridades.

Además, desde el sector comercial cuestionan que las nuevas disposiciones anunciadas tampoco permitirían que el paso esté al alcance de todos los habitantes de Presidente Franco.

En ese contexto, el puente, que conecta Presidente Franco con Foz do Iguazú, tendrá nuevas condiciones para el tránsito de vehículos particulares desde el próximo 3 de noviembre.

Entre los documentos aceptados para circular por el tramo figuran el Documento de Tránsito Vecinal Fronterizo (DTVF), los documentos de residencia temporaria y permanente y la Tarjeta de Registro Nacional Migratorio (CRNM), para los paraguayos residentes en Brasil, de acuerdo con lo que se informó.

El uso del puente de la Integración por parte de vehículos particulares estaba condicionado a que todos sus ocupantes contaran con el Documento de Tránsito Vecinal Fronterizo (DTVF), que acredita la residencia en la zona fronteriza y es expedido por las autoridades migratorias de cada país.

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Expectativas por el movimiento comercial de fin de año en Ciudad del Este

Por otra parte, Taigen manifestó que los últimos tres o cuatro meses del año suelen registrar un importante movimiento comercial en la frontera, debido a la mayor llegada de visitantes. En ese contexto, mencionó también las expectativas que genera la próxima edición del Black Friday de Ciudad del Este, prevista del 19 al 22 de noviembre.

“Esperamos tener mayor cantidad de personas este 2026 frente al año pasado. Las expectativas son bastante positivas, las informaciones que tenemos es que en el Black Friday vamos a duplicar la cantidad de gente en la ciudad”, contó.

En esa línea, estimó que durante los días del evento podrían llegar entre 400.000 y 500.000 personas a Ciudad del Este.

“Mantenemos expectativas positivas para el cierre del año y esperamos una mayor operatividad del Puente de la Integración contribuya a facilitar el movimiento fronterizo y acompañar la actividad comercial”, cerró.