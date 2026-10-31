ABC
31 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias Internacional
ABC TV de 13:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias Internacional
ABC TV de 13:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
32º
Ahora
ver más
32º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
20º
Máx
32º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
31º
undefined 2026-11-05
Min
22º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Negocios
31 de octubre de 2026 - 13:23

Puente de la Integración: gremio apunta a beneficios para el comercio de Ciudad del Este

La capital del comercio concentra 12.627 empresas registradas, casi el 50% de las más de 26.000 activas en el departamento de Alto Paraná, cifra actualizada a mediados de 2024.
Sector comercial espera que estos últimos meses de año aumente la cantidad de turistas y compradores en Ciudad del Este.

El Puente de la Integración podría favorecer el movimiento en de turistas y compradores. De acuerdo con el gremio comercial de Ciudad del Este, su plena habilitación permitiría mejorar la circulación fronteriza y generar beneficios para la actividad comercial.

Por Rossana Riveros
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La plena habilitación del Puente de la Integración genera expectativas en el comercio fronterizo, que apunta a una mayor circulación de turistas y compradores, según señaló Said Taigen, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este.

Taigen indicó que la “habilitación al 100%” del Puente de la Integración beneficiaría principalmente a Ciudad del Este, Presidente Franco y Foz do Iguazú. También mencionó a Hernandarias y Minga Guazú entre las localidades que podrían aprovechar las mejoras en la conexión fronteriza.

El representante gremial sostuvo que una mayor facilidad para cruzar entre Paraguay y Brasil permitiría el ingreso de turistas y compradores, además de facilitar el desplazamiento de los habitantes de la zona.

Lea más: Devaluación del real: ¿qué preocupa a comerciantes de Ciudad del Este?

“Los que vivimos en el departamento de Alto Paraná tenemos beneficios en que podemos trasladarnos con más facilidad entre ambas ciudades. Además, facilitará que los camiones que se movilizan por el Puente de la Amistad, cargados desde Brasil, puedan ir por Integración”, detalló.

Taigen añadió que la posibilidad de que los camiones utilicen el Puente de la Integración permitiría descomprimir el tránsito en el Puente de la Amistad y facilitar la circulación de turistas y compradores hacia Ciudad del Este.

El puente de la Integración solo opera en horario nocturno, hasta la fecha.
el puente, que conecta Presidente Franco con Foz do Iguazú, tendrá nuevas condiciones para el tránsito de vehículos particulares desde el próximo 3 de noviembre.

Nuevas condiciones para cruzar la frontera

La habilitación del Puente de la Integración generó expectativas ante la posibilidad de dinamizar la economía de la zona. Sin embargo, desde el inicio de la apertura gradual para vehículos particulares, el movimiento sigue siendo mínimo, según los reportes de las autoridades.

Además, desde el sector comercial cuestionan que las nuevas disposiciones anunciadas tampoco permitirían que el paso esté al alcance de todos los habitantes de Presidente Franco.

En ese contexto, el puente, que conecta Presidente Franco con Foz do Iguazú, tendrá nuevas condiciones para el tránsito de vehículos particulares desde el próximo 3 de noviembre.

Entre los documentos aceptados para circular por el tramo figuran el Documento de Tránsito Vecinal Fronterizo (DTVF), los documentos de residencia temporaria y permanente y la Tarjeta de Registro Nacional Migratorio (CRNM), para los paraguayos residentes en Brasil, de acuerdo con lo que se informó.

El uso del puente de la Integración por parte de vehículos particulares estaba condicionado a que todos sus ocupantes contaran con el Documento de Tránsito Vecinal Fronterizo (DTVF), que acredita la residencia en la zona fronteriza y es expedido por las autoridades migratorias de cada país.

Lea más: ¿Quiere cruzar el Puente de la Integración? Estos son los cambios desde el 3 de noviembre

Expectativas por el movimiento comercial de fin de año en Ciudad del Este

Por otra parte, Taigen manifestó que los últimos tres o cuatro meses del año suelen registrar un importante movimiento comercial en la frontera, debido a la mayor llegada de visitantes. En ese contexto, mencionó también las expectativas que genera la próxima edición del Black Friday de Ciudad del Este, prevista del 19 al 22 de noviembre.

“Esperamos tener mayor cantidad de personas este 2026 frente al año pasado. Las expectativas son bastante positivas, las informaciones que tenemos es que en el Black Friday vamos a duplicar la cantidad de gente en la ciudad”, contó.

En esa línea, estimó que durante los días del evento podrían llegar entre 400.000 y 500.000 personas a Ciudad del Este.

“Mantenemos expectativas positivas para el cierre del año y esperamos una mayor operatividad del Puente de la Integración contribuya a facilitar el movimiento fronterizo y acompañar la actividad comercial”, cerró.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal López
Ver más
02
Policiales
Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal López
Ver más
03
Policiales
Vecinos de Nueva Asunción se movilizan tras la liberacion de presunto autor de feminicidio
Ver más
04
Economía
Caja Fiscal: Sepa por qué la reforma no alcanzaría para cubrir las jubilaciones
Ver más
05
Policiales
Roban 40 millones de guaraníes y se dan a la fuga tras balacera en Villa Hayes
Ver más

Te puede interesar