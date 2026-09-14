Puente de la Integración: habilitan paso de particulares, pero nadie cruzó en la nueva modalidad

El paso fronterizo opera gradualmente como plan piloto, con aperturas progresivas cada vez que la Comisión Mixta de Paraguay y Brasil determina nuevas modalidades. La novedad de la fase habilitada desde hoy es el paso de vehículos particulares para residentes fronterizos de Ciudad del Este, Presidente Franco, Hernandarias y Foz de Iguazú.

Los habitantes de esas localidades habilitados para utilizar esta modalidad deberán presentar el Documento de Tránsito Vecinal Fronterizo (DTVF). Este documento deberá ser portado tanto por los conductores como sus acompañantes.

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El director general de Migraciones, Fabio Espinoza, explicó que esta mañana ningún vehículo particular pasó por el puente.

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Precisó que unos 7.000 paraguayos gestionaron su DTVF en Brasil, pero que, en contrapartida, en Migraciones de Paraguay ningún brasileño realizó el trámite para obtener el documento.

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Los paraguayos que desean acceder al documento deberán realizar un proceso ante la Policía Federal en Foz de Iguazú, cumpliendo una serie de requisitos, como la presentación de antecedentes judiciales y comprobante de residencia, además del pago de una tasa de unos G. 70.000.

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En tanto, los brasileños deberán realizar el trámite ante la Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay, con un arancel de G. 234.154. Esta diferencia de precio es cuestionada por los pobladores del vecino país.

Al respecto, Espinoza dijo que el precio está establecido por ley, pero que todos los reportes se están considerando para realizar los ajustes correspondientes.

Horario del paso fronterizo Paraguay-Brasil

El horario definido para esta etapa es de 7:00 a 13:00. Espinoza consideró que el uso del paso podría aumentar con el transcurso de los días, a medida que los residentes conozcan el procedimiento y comiencen a utilizar el documento.

Mañana se prevé una reunión entre los integrantes de la Comisión Mixta de Paraguay y Brasil. Esta comisión bilateral es la responsable de los ajustes que se realizarán durante el plan piloto y de la ampliación gradual de las modalidades de circulación.

Otra novedad en esta nueva fase de apertura es la ampliación del horario para el tránsito de camiones de gran porte vacíos, que pasa a ser de 18:00 a 05:00.

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El nuevo cronograma no modifica las condiciones establecidas para las demás modalidades de transporte. Los camiones de mediano porte podrán ingresar y salir en lastre por el Puente de la Integración entre las 07:00 y las 19:00, mientras que el retorno con carga deberá realizarse por el Puente de la Amistad.

En cuanto a los servicios de ómnibus de pasajeros en circuito cerrado que no tengan como destino final Ciudad del Este o Foz de Iguazú, así como las líneas regulares internacionales de pasajeros, continuarán utilizando exclusivamente el Puente de la Integración durante las 24 horas.

La Comisión Mixta aclaró que no estará habilitado el despacho de mercaderías a través de este paso fronterizo. La circulación estará limitada únicamente a las mercaderías consideradas de subsistencia, conforme al acuerdo vigente.