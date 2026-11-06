En medio de la crisis de Ueno Bank, precios de bonos soberanos de Paraguay se desploman

La combinación entre el desplome financiero de Ueno Bank y la subsecuente crisis política que derivó en el juicio político del ahora ya ex presidente Santiago Peña desencadenó esta semana última una reacción inmediata en los mercados internacionales.

Esta turbulencia institucional impulsó un aumento drástico en el riesgo país y en los rendimientos de la deuda, reflejando cómo los mercados extranjeros recalculan de inmediato la estabilidad política de la nación.

Así, el mercado repreció nuestro riesgo político. El bono 2050 cayó a 0,83 y los más largos perdieron entre 1,5 y 1,8 cents. Para un bono de sobre par 106 a 91, ya es considerado un baja importante en el precio. En cuanto al riesgo país se mantuvo en un rango entre 110 a 146, lo que evidencia que el mercado repreció el riesgo político.

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El EMBI de Paraguay se ubicó en 143 unidades al cierre del jueves 5 de noviembre, día en que renunció Peña. Los únicos países cuyos bonos tienen rendimientos más bajos son: Uruguay (85 puntos), Chile (104), Perú (121) y Panamá (143). El bajo spread soberano de Paraguay contrasta con el de grandes economías de la región como Brasil (202), México (227) o Colombia (234). De todas formas, en el día que Peña renunció, el riesgo país subió de 137 a 143.

El gráfico del EMBI soberano (Riesgo País) de JPMorgan muestra cómo el mercado castigó la incertidumbre institucional entre el 2 y el 6 de noviembre de 2026:

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Lunes 2 de noviembre (125 pb): El panorama económico arrancaba relativamente estable, aunque los primeros temblores políticos ya asomaban con la pausa en la precandidatura presidencial de Pedro Alliana.

Martes 3 de noviembre: El Banco Central del Paraguay (BCP) anunció la intervención y el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank ante graves problemas de solvencia e irregularidades, provocando la renuncia del titular del BCP, Carlos Carvallo.

Miércoles 4 de noviembre (137 pb estipulados): Con el congelamiento de fondos afectando la operatividad nacional y la oposición impulsando juicios políticos, el riesgo país comenzó su vertiginosa carrera alcista.

Jueves 5 de noviembre (Pico intradía de 157 pb / Cierre en 143-144 pb): Fue el día más crítico. Coincidiendo con la aprobación del juicio político en la Cámara de Diputados y el anuncio de la renuncia de Santiago Peña

Pese a mantener formalmente su categoría de grado de inversión sobre el papel, las cotizaciones reales de los títulos sufrieron recortes severos de hasta 1.8 centavos en los plazos más largos.

Dicha inestabilidad financiera generó temor entre los agentes económicos locales respecto a una posible restricción crediticia y mayores riesgos operativos para la banca nacional. Como consecuencia directa de estos eventos, los bonos paraguayos pasaron temporalmente a ser instrumentos de inversión de alto riesgo, tensionando severamente la economía del país sudamericano.

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Desconfianza de mercados se reflejó en rendimientos, dice Bloomberg

De acuerdo con análisis difundidos por Bloomberg Línea, la reciente crisis que afecta al país ha debilitado la tesis de que Paraguay constituía un caso aislado del riesgo político y de supervisión en América Latina. Esta desconfianza del mercado ya se refleja de manera directa en los indicadores financieros locales e internacionales mediante el aumento de los rendimientos de la deuda soberana.

Sobre este punto, Bloomberg menciona un análisis de Jonathan Fortun, economista sénior del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), quien explicó que los hechos recientes obligarán al mercado a exigir una mayor prima de riesgo hasta que se esclarezcan las responsabilidades de la caída del banco y se consolide una transición política ordenada. Fortun recordó que, previo al colapso de Ueno Bank, los inversionistas ya trataban a Paraguay como un emisor categoría BBB promedio, exigiendo un diferencial de aproximadamente 125 puntos básicos, un nivel considerado elevado para un país ubicado en el peldaño inferior del grado de inversión.

Fortun advirtió que la perspectiva crediticia de Paraguay podría virar a negativa si el costo de la resolución deriva en emisión de nueva deuda, si se vuelve a postergar la meta de déficit fiscal del 1,5% del PIB más allá de 2028 o si se complica la transición política. Actualmente, Paraguay mantiene la nota de grado de inversión en el límite inferior según Moody’s y S&P, mientras que Fitch lo posiciona en BB+. Un solo recorte por parte de las dos primeras agencias dejaría al país fuera de la categoría de grado de inversión en los índices financieros internacionales.

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Incertidumbre en el entorno empresarial y perspectivas de crecimiento

A pesar de la turbulencia, analistas de la consultora FrontierView (Oxford Economics) señalan que es poco probable que la crisis frene el crecimiento económico del país —el cual registró un alza del 6,6% en 2025 y del 5,7% interanual en el primer semestre de 2026—. No obstante, coinciden en que la incertidumbre prolongará las presiones sobre el tipo de cambio, encarecerá el endeudamiento a corto plazo y deteriorará el clima de negocios.

El mayor desafío operativo residirá en evitar el estancamiento del crédito y los servicios de pago para casi tres millones de clientes hacia el cierre de 2026 y durante 2027