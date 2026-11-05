Moody’s considera manejable la resolución de Ueno, pero advierte sobre riesgos para ahorristas

El inicio del “procedimiento resolución” de Ueno Bank, dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP), representa una prueba para el marco regulatorio y los mecanismos de protección de depósitos del país, según un informe de la calificadora internacional Moody’s Ratings.

En el informe, difundido por Bloomberg Línea e Infonegocios, Moody’s identifica posibles consecuencias para los depositantes, las empresas y la competencia bancaria, aunque considera que los riesgos sistémicos podrían mantenerse contenidos.

Según la calificadora, el impacto dependerá de que el procedimiento se desarrolle de manera rápida y ordenada. Advierte que los principales riesgos están relacionados con los depósitos que superan el límite de cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y con la capacidad de las autoridades para gestionar la salida de una entidad con participación relevante en el mercado.

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Concentración de depósitos

A septiembre de 2026, Ueno Bank concentraba el 9% de los depósitos y el 8% de los créditos del sistema bancario paraguayo. Para Moody’s, esta participación dimensiona la importancia del procedimiento y el desafío que representa para los mecanismos de resolución bancaria.

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La intervención se produjo después de que una revisión de supervisión y los ajustes a los estados financieros de la entidad dejaran su índice de solvencia por debajo del 50% del mínimo regulatorio.

Según el informe, los interventores deberán evaluar la situación financiera, proteger los activos y determinar el mecanismo de resolución correspondiente.

Depósitos no asegurados: la principal advertencia de Moody’s

Uno de los puntos centrales del reporte es la diferencia entre la cantidad de depositantes cubiertos y el volumen de dinero protegido. Aunque las estimaciones del BCP indican que el 97% de los ahorristas estaría completamente cubierto, Moody’s señala que solo alrededor del 30% del valor de los depósitos se encontraba dentro del límite de la garantía.

La cobertura del FGD alcanza 75 salarios mínimos mensuales, equivalentes a G. 228.300.000 por depositante y por entidad financiera, una vez realizadas las compensaciones correspondientes. Al excluir los depósitos del Instituto de Previsión Social (IPS) y de otras entidades públicas, los saldos no asegurados representan aproximadamente el 40% de los depósitos de Ueno.

Moody’s advierte que los acreedores cuyos fondos superan la cobertura legal deberán reclamar contra los activos residuales del banco. Añade que la recuperación de esos recursos es incierta, por lo que algunos particulares y empresas podrían enfrentar demoras o pérdidas.

En cuanto a la capacidad de respuesta del fondo, la calificadora indica que el FGD contaba con aproximadamente US$ 1.600 millones de liquidez a septiembre de 2026, equivalente a unas dos veces el monto de los depósitos asegurados de Ueno Bank. El Estado, además, puede respaldar al fondo mediante la emisión de bonos con cargo a contribuciones futuras si los recursos resultan insuficientes.

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Moody’s prevé un impacto sistémico acotado

Respecto al riesgo de contagio, Moody’s considera que los efectos sobre otras entidades financieras podrían ser limitados, debido al peso relativamente reducido de los pasivos de Ueno Bank con otros acreedores locales.

La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) figura como el principal acreedor local de la entidad. Según el informe, a junio de 2026 su exposición equivalía al 38% del patrimonio neto de Ueno Bank, aunque estaba respaldada por préstamos concedidos con recursos de la propia agencia.

La calificadora también señala que la salida de Ueno podría modificar la competencia por los depósitos. Después de tres años de intensa disputa por la captación de fondos, Moody’s espera que se moderen los costos de financiamiento del sector.

En ese escenario, los bancos Itaú, Continental, Sudameris y GNB aparecen entre los potenciales beneficiarios de una eventual redistribución de depósitos. Las cuatro entidades concentran alrededor del 60% de los depósitos del sistema, según los datos mencionados en el reporte.

El procedimiento podría acelerar cambios regulatorios

Otro aspecto señalado por Moody’s es la posibilidad de que el BCP endurezca los requerimientos de capital y acelere la adaptación de la regulación paraguaya a los estándares internacionales de Basilea III.

No obstante, la calificadora considera que las entidades financieras cuentan con posiciones de capital suficientes para absorber eventuales exigencias adicionales. A septiembre de 2026, el capital regulatorio del sistema equivalía al 17,1% de los activos ponderados por riesgo.

El informe también menciona un aumento de los préstamos problemáticos, que pasaron del 2,1% en diciembre de 2025 al 2,5% en septiembre de 2026. Pese a ese incremento, las reservas para pérdidas crediticias cubrían el 113% de esos préstamos.

Para Moody’s, la resolución de Ueno constituye una prueba para el funcionamiento del marco paraguayo de resolución bancaria. La calificadora sostiene que la rapidez y el orden del procedimiento serán determinantes para limitar sus consecuencias.

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¿Por qué es relevante Moody’s para Paraguay?

Moody’s es una de las principales agencias internacionales de calificación de riesgo y sus evaluaciones son una referencia para gobiernos, bancos e inversionistas a la hora de medir la solvencia y los riesgos de un país.

Su opinión tiene especial relevancia para Paraguay, que en 2024 obtuvo de la calificadora el grado de inversión (Baa3), un reconocimiento que facilita el acceso a los mercados internacionales de capital y puede contribuir a mejorar las condiciones de financiamiento para el Estado y el sector privado.

Por eso, sus advertencias sobre el sistema financiero paraguayo son relevantes para los inversionistas y para la percepción internacional sobre la solidez institucional y financiera del país.