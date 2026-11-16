A 15 días de la caída de ueno bank y la turbulencia financiera y política que generó, el mercado va recuperando una relativa normalidad. Así en la jornada cambiaria de este lunes, el dólar repuntó levemente frente a la moneda local, pero se mantiene por debajo de G. 6.200, a diferencia de los G. 6.600 que llegó a cotizar entre el 5 y 7 de noviembre en el epicentro de la crisis Ueno.

Con esta cotización actual, la divisa acumula una depreciación interanual del 12% frente al guaraní, considerando que hace un año atrás, el valor del dólar rondaba los G. 7.060. Sin embargo, meses recientes, la divisa llegó a una diferencia del 25% interanual, pero igual el BCP decidió no intervenir, lo que ha generado una distorsión importante en la economía.

En lo que respecta al cambio interbancario, el dólar presentó un leve repunte y cotizó a G. 6.241

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El ambiente de incertidumbre con la intervención de Ueno Bank y los miles de ahorristas que quedaron atrapados, ha sacudido el mercado financiero local, donde se ha visto un posicionamiento y mayor demanda de dólares, principalmente en la primera semana de noviembre; no obstante, el mercado se reacomoda lentamente, por lo que se observa un dólar más estable en su cotización.

En recientes declaraciones, el titular del Banco Central del Paraguay (BCP) Jorge Schreiner adelantó que desde el directorio estarán revisando la política de intervención cambiaria para garantizar la estabilidad financiera y económica.

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En cuanto al riesgo país registró pequeñas variaciones con la caída de Ueno bank, pero se mantiene entre 131 y 134 puntos básicos, según el índice EMBI de J.P. Morgan.