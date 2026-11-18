El grupo financiero argentino Balanz Capital firmó un Acuerdo de Entendimiento para adquirir la mayoría accionaria de Cadiem en Paraguay, en una operación que comprende tanto su Casa de Bolsa como su Sociedad Administradora de Fondos Patrimoniales de Inversión, informaron desde ambas empresas.

Mediante un comunicado señalaron que la operación forma parte de la estrategia de expansión internacional de Balanz Capital y representa su ingreso al mercado paraguayo.

Sin embargo, destacaron que la adquisición todavía no está concretada, ya que se encuentra sujeta a un proceso de debida diligencia, la firma de los documentos definitivos y las aprobaciones regulatorias correspondientes.

Según informó la compañía, la evaluación tendrá una duración estimada de 30 días y estará orientada a concretar un acuerdo definitivo de capitalización de Cadiem.

Lea más: Ueno Bank: Senado pide informe sobre los fondos públicos

Desde la firma argentina señalaron que la intención es dar continuidad a las actividades habituales de la entidad paraguaya y acompañar su crecimiento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“La llegada a Paraguay representa un nuevo paso en nuestro proceso de expansión internacional y refleja nuestra visión de crecimiento a largo plazo. En Balanz Capital llevamos más de 20 años construyendo una plataforma integral de inversiones, combinando experiencia, innovación y conocimiento de los mercados”, expresó Claudio Porcel, CEO de Balanz Capital.

Presencia internacional de Balanz Capital

Balanz Capital actualmente opera en Argentina, Uruguay, Panamá, Estados Unidos e Inglaterra. Con la eventual incorporación de Paraguay, ampliará a seis países su presencia internacional.

La dimensión del grupo se refleja en sus indicadores: cuenta con más de 1.500.000 clientes, 40 fondos comunes de inversión propios y US$ 17.000 millones en activos bajo administración. Además, dispone de más de 1.800 colaboradores.

Su actividad comprende tres áreas principales: Sales & Trading (intermediación y negociación de instrumentos financieros), Asset Management (gestión de activos) y Capital Markets (mercado de capitales).

De concretarse la operación, destacaron que el grupo argentino aportará su respaldo financiero y experiencia internacional a la trayectoria de Cadiem en el mercado local.

Lea más: Ueno Bank: qué piden los inversores de casa de bolsa afectados y cuándo cobrarán los retiros

Trayectoria de Cadiem

Por su parte, Cadiem cuenta con 23 años de presencia en el mercado de capitales paraguayo y ofrece servicios de intermediación bursátil, administración de fondos y asesoramiento financiero, tanto para personas como para empresas e inversores institucionales.

La firma registra más de 22.000 clientes y cuenta con un equipo de más de 130 colaboradores, además de oficinas propias en Asunción, Itapúa y Alto Paraná.