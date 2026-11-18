La Cámara de Senadores aprobó en sesión ordinaria varios pedidos de informes que se vinculan con operaciones llevadas adelante por instituciones públicas, jubilatorias y binacionales con Ueno Bank.

El primero solicita informes al Banco Central del Paraguay (BCP) y busca saber sobre la situación del encaje legal de Ueno Bank y su tratamiento en el procedimiento de resolución, presentado por el senador Juan Afara (ANR-CR).

Asimismo, se pide informe al presidente Pedro Alliana sobre los depósitos, colocaciones, intervenciones y demás operaciones financieras realizadas con fondos públicos en Ueno Bank y entidades vinculadas, así como sobre los mecanismos de autorización, control y evaluación de riesgos. Este pedido fue presentado por los senadores; Esperanza Martínez (PPC), Ignacio Iramain (Independiente) y Rafael Filizzola (PDP).

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Además, se pide informe a las binacionales Itaipú y Yacyretá, al Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación (Mitic), al Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), a Petropar, al BCP a la Caja de Jubilaciones de Itaipú, Caja de Jubilaciones del Instituto de Previsión Social sobre movimientos financieros ejecutados entre enero y noviembre.

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Similar pedido se hizo a la Caja de Jubilación Fiscal, la Caja de Jubilación Municipal, la Caja de Jubilación Bancaria, Caja de Jubilación de la ANDE. Estos pedidos fueron presentado por los senadores colorados; Gustavo Leite, Guadalupe Aveiro Lizarella Valiente, Natalicio Chase, Lilian Samaniego, Juan Carlos Galaverna, Pedro Díaz Verón y Mario Varela y el liberal Dionisio Amarilla.

Vuelos sospechosos

Por otro lado, también fue aprobado un pedido de informe al Ministerio de Defensa Nacional sobre los vuelos realizados por el entonces presidente Santiago Peña desde el 1 de octubre al 5 de noviembre. También los controles ejecutados en el espigón presidencial.

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También se pidió informes sobre los controles ejercidos a la Prefectura General Aeronáutica de las Fuerzas Aéreas Paraguayas sobre aeronaves privadas en el aeropuerto Silvio Pettirossi y demás aeródromos entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre.

Similar pedido se hizo a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil sobre los vuelos arribados y partidos entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre.