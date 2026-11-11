Ueno Bank: qué piden los inversores de casa de bolsa afectados y cuándo cobrarán los retiros

Más de 500 inversores piden a Cadiem que explique qué fondos mutuos tenían inversiones vinculadas a Ueno Bank, cuándo podrán retirar su dinero y si la administradora cubrirá parte de las pérdidas.

La firma informó que ya inició los pagos parciales y detalló el calendario para los pedidos del 9 al 13 de noviembre. En su respuesta, quedaron pendientes el detalle de las inversiones y el pedido de compensación.

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Inversiones vinculadas a Ueno Bank: qué piden los afectados

El grupo, cuyo vocero es Marcelo Tolosa, pide que Cadiem identifique los fondos que invirtieron en instrumentos vinculados a Ueno Bank o a empresas de su grupo económico. Quiere saber cuánto representaban esas inversiones en cada fondo, qué límites se aplicaban y cómo se controló su cumplimiento.

Un fondo mutuo reúne dinero de varias personas para invertirlo. A cada inversor le corresponde una cantidad de cuotas, cuyo valor puede subir o bajar según el precio de las inversiones.

En los fondos donde cambió el valor de la cuota, el grupo pide que Cadiem explique qué parte de esa variación se debió a las inversiones vinculadas a Ueno Bank o a su grupo. “Pedimos copia de los reglamentos internos aplicables”, señala el comunicado de los afectados.

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Retiros de Cadiem: qué preguntaron los inversores y cuándo se paga

Los afectados pidieron que Cadiem confirme las fechas y los montos máximos de retiro, que precise quiénes tendrán prioridad y entregue una copia de la comunicación de la Superintendencia de Valores (SIV) que avala los pagos parciales o los datos para identificarla.

Renato Scura, director de Marketing de Cadiem, explicó a ABC Color que la SIV aprobó el cronograma y que la firma ya inició los desembolsos. Según el directivo, los pedidos iniciales representaron alrededor del 40% de los fondos mutuos. Cadiem tiene 20.000 clientes. Parte de quienes solicitaron el retiro canceló su pedido y la firma también registró nuevas inversiones.

Los montos en guaraníes y dólares son referencias calculadas con el valor de la cuota del 5 de noviembre de 2026. “Los importes definitivos dependerán del valor aplicable a cada inversión y al valor cuota del día en que se pague la solicitud de rescate”, informó Cadiem.

Para las solicitudes anteriores, la firma fijó pagos entre el 6 y el 16 de noviembre, según el fondo y la fecha del pedido. Los retiros solicitados después del 13 de noviembre aún no tienen fecha confirmada. Dependen del dinero disponible en cada fondo y de las condiciones del mercado.

Fondo Mutuo Para Todos: por qué los afectados cuestionan el 5%

El comunicado de Cadiem del 6 de noviembre fija un límite del 5% para quienes tienen más de 20 cuotas. Sin embargo, para un cliente con 40 cuotas, el ejemplo indica un pago de G. 1.623.396 sobre un saldo de G. 10.822.640. Ese pago equivale al 15%.

“Solicitamos que se confirme cuál es el porcentaje aplicable y sobre qué base se calcula”, expresaron los inversores. También pidieron una rectificación del comunicado.

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Qué pasa con el saldo pendiente y las cuotas del Fondo Mutuo Crecimiento

Ante la consulta sobre el saldo que quede tras un pago parcial, Cadiem indicó que el dinero seguirá invertido en el fondo, con intereses sujetos al rendimiento esperado. El cliente que quiera retirar el resto deberá presentar una nueva solicitud.

En el Fondo Mutuo Crecimiento, los afectados preguntaron cómo verificar las cuotas que les corresponden por los activos separados de Frigorífico Concepción y Cidesa.

Quieren saber si su valor figura en el saldo de la aplicación y qué derechos conservan sobre esas cuotas si retiran parte o todo el dinero disponible. También pidieron que se eliminen los cargos por retiro anticipado mientras duren las restricciones.

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Qué respondió Cadiem al pedido de cubrir parte de las pérdidas

Los afectados pidieron a Cadiem “asumir, con recursos propios y mediante un mecanismo debidamente fundamentado, un porcentaje de las pérdidas patrimoniales sufridas”.

Quieren que la firma precise qué proporción cubriría y cómo distribuiría la compensación. También solicitan informes semanales sobre las inversiones de cada fondo y el dinero disponible para los pagos mientras duren las restricciones.

La administradora no presentó una propuesta de compensación en su respuesta. Scura aclaró que el Banco Central del Paraguay (BCP) no aporta dinero para los desembolsos. “El Fondo de Garantía no cubre fondos mutuos”, afirmó.

La firma aún no precisó el monto total de los pagos de la primera etapa. El directivo se comprometió a entregar los datos consolidados el jueves 12 de noviembre.