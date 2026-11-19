Zapag comparte una lección incómoda para cualquier ejecutivo paraguayo; sin embargo, es también la puerta de entrada a cómo piensa el liderazgo alguien que hoy conduce una de las organizaciones empresariales más importantes del país.

Crecer sin perder el control

Para Zapag, la autoridad viene con el cargo. El liderazgo, en cambio, tiene que trascenderlo.

Su recorrido dentro de Copetrol atravesó distintas etapas y responsabilidades. Lo describe como un proceso de evolución constante, ligado al crecimiento del propio grupo, que hoy integra distintas empresas, áreas y equipos.

Por eso, dice, construir estructuras sólidas, con responsabilidades claras y espacio para desarrollarse, es tan importante como los números. La organización atraviesa hoy una etapa de inversión y profesionalización. Y el crecimiento, aclara, no se mide solo en resultados económicos: también en tecnología incorporada, procesos más fuertes y personas mejor preparadas. Pasar de una gestión informal a una institucional.

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Decidir y a veces corregir

La formación académica da herramientas. El aprendizaje de fondo, dice Zapag, viene después: de la experiencia, de los mercados que cambian, de las decisiones que hay que tomar sin todos los datos sobre la mesa. Y el proceso no termina nunca.

Escuchar distintas perspectivas ayuda, pero en algún punto hace falta carácter para cerrar el tema. Reconocer un error, sostiene, no debilita a un líder: lo fortalece, si sirve para corregir.

Con los años, también cambió su definición de éxito. La rentabilidad es indispensable, pero no alcanza: los resultados tienen que responder a algo más grande que el interés individual.

Para Zapag, un buen liderazgo se apoya en tres pilares: propósito, carácter y humildad. El propósito marca qué construir. El carácter sostiene las decisiones difíciles. Y la humildad permite cambiarlas cuando los hechos lo piden.

El consejo para las que vienen atrás

Zapag reconoce avances para las mujeres en cargos de conducción, pero también desafíos que persisten: la multiplicidad de roles y ciertas expectativas culturales sobre cómo deben ejercer autoridad. Su postura es clara: el liderazgo debería evaluarse por capacidad, preparación y resultados, no por otra cosa.

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A las jóvenes que aspiran a la alta dirección les repite la misma idea: prepararse, no apurarse. Cada función dentro de una organización enseña algo, insiste, y los cargos intermedios no son escalones para saltar rápido. Son formación.

“Llegar a la alta dirección no debería ser únicamente el resultado de una aspiración personal, sino de un proceso de preparación, experiencia, madurez y responsabilidad”, cierra Zapag.