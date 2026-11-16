Mujeres potencian el crecimiento y el liderazgo empresarial

En el marco de la 17.ª edición de la Expo Paraguay Brasil 2026, con el apoyo del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de Rediex, el evento se desarrolló del 11 al 13 de noviembre en el Centro TASK del Parque Tecnológico Itaipu (PTI), en Hernandarias, Alto Paraná.

Durante la actividad, las expositoras resaltaron que potenciar las capacidades de las mujeres representa una oportunidad para fortalecer el capital humano, enriquecer la gestión y generar valor dentro de las empresas. Asimismo, coincidieron en que promover espacios de participación permite aprovechar conocimientos, experiencias y habilidades que contribuyen a mejorar el desempeño de los equipos.

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Durante la actividad, las expositoras resaltaron que potenciar las capacidades de las mujeres representa una oportunidad para fortalecer el capital humano, enriquecer la gestión y generar valor dentro de las empresas. Asimismo, coincidieron en que promover espacios de participación permite aprovechar conocimientos, experiencias y habilidades que contribuyen a mejorar el desempeño de los equipos.

El panel contó con la participación de Marta Mareco, de UPISA; Raquel Dentice, de la Cámara de Call Centers y BPO; y Silvia Gil, de Potencial Humano y representante de la Fundación Dom Cabral en Paraguay. Desde sus respectivas trayectorias, compartieron perspectivas sobre liderazgo, evolución del entorno laboral y buenas prácticas para impulsar el desarrollo profesional.

Talento femenino que transforma organizaciones

Uno de los principales ejes del foro fue el valor de generar ambientes laborales que reconozcan la preparación, las competencias y los resultados. En ese contexto, se destacó que brindar oportunidades de crecimiento permite fortalecer el compromiso de los equipos y ampliar las posibilidades de desarrollo dentro de las organizaciones.

La participación de mujeres en puestos de responsabilidad también fue señalada como un factor que enriquece la toma de decisiones. La diversidad de perspectivas contribuye a construir equipos más sólidos, ampliar las miradas estratégicas y encontrar nuevas respuestas frente a las exigencias de un mercado en constante evolución.

Otro aspecto destacado fue la importancia de contar con referentes femeninos que inspiren a las nuevas generaciones. La presencia de mujeres en posiciones de liderazgo representa una oportunidad para compartir experiencias, generar aprendizajes y motivar a más profesionales a asumir nuevos desafíos.

Diversidad como ventaja competitiva

El encuentro también puso en perspectiva el papel del talento femenino frente a los desafíos empresariales actuales. En un escenario marcado por la innovación y la transformación digital, aprovechar las capacidades de todos los profesionales constituye una herramienta para fortalecer la competitividad y construir organizaciones con mayor capacidad de adaptación.

La Expo Paraguay Brasil 2026 reunió a más de 300 expositores en más de 260 stands durante sus tres jornadas. La programación incluyó conferencias sobre inteligencia artificial, transformación digital, inversiones y sostenibilidad, además de la 10.ª Expo Maquila, la Plaza Mipymes y el Alto Paraná Invest Forum 2026.

De esta manera, el foro incorporó el liderazgo femenino a una agenda internacional de negocios, destacando que impulsar el talento, la diversidad y las oportunidades constituye también una apuesta por el desarrollo y el futuro empresarial.