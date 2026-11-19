El cliente que cualquier restaurante quiere tener: cuatro veces por semana, conocía la carta de memoria y no miraba demasiado la cuenta. Hoy aparece dos veces al mes y el resto de sus salidas las reparte entre la pizzería del barrio, la hamburguesería de moda y el local de empanadas de paso.

El retrato es de Oliver Gayet, presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay, y resume el año del sector. “Las ventas comenzaron a disminuir desde junio y registraron un deterioro más pronunciado durante septiembre y octubre, y noviembre tampoco muestra señales de recuperación”, señala.

El dato incomoda porque va a contramano del termómetro macro. La economía paraguaya creció en promedio 5,5% en los últimos tres años, pero ese crecimiento no llegó en la misma magnitud al bolsillo. Según el análisis Coordenadas Atlas, de Banco Atlas, el crédito de consumo creció 57,7% desde 2024, casi tres veces más que la masa salarial, y la morosidad de consumo ya subió a 5,3%. Medido en alimentos, el salario promedio compra hoy lo mismo que hace dos años.

Lea más: Paraguay duplica representación de restaurantes entre 50 Best Discovery

Las tarjetas cuentan el resto: la cantidad de compras creció 24,6% interanual, pero el monto apenas 17,7%. Se compra más seguido y se gasta menos cada vez. Y mientras la inflación general fue de 1,51%, los precios de restaurantes y hoteles subieron 9,5%. Salir a comer se volvió, en términos relativos, más caro.

Pero el sector no se mueve en bloque. Mientras el gremio habla de estancamiento en Asunción, hay empresarios que ven expansión, barrios que se encienden y formatos que no dan abasto. La gastronomía paraguaya corre hoy a dos velocidades.

El bolsillo manda

El primer cambio está en el comportamiento del comensal. “El ticket promedio disminuyó y las visitas a restaurantes tradicionales perdieron frecuencia, mientras que las pizzerías, hamburgueserías y locales de empanadas ganan protagonismo”, explica Gayet.

No es que el paraguayo dejó de comer afuera. Cambió dónde y cuánto gasta. El precio pasó a ser el primer filtro, y el restaurante de servicio completo, con su cuenta más alta, es el primero en sentir el ajuste.

Bo Angersbach, propietario de Das Grillhaus y El Toque Alemán, lee el mismo mercado desde otro ángulo. Para él, la gastronomía asuncena vive un momento de expansión, empujada por las redes sociales, la llegada de inversionistas y ejecutivos extranjeros y una nueva generación de cocineros formados en el exterior. El consumidor, sostiene, sale más y está más abierto a probar propuestas internacionales.

Hay más oferta, más curiosidad y más salidas, pero repartidas entre más locales y con menos gasto por visita. El resultado es un mercado más competitivo, donde la torta se reparte entre más jugadores.

José Julián Torrijos Gómez, chef y propietario de Takuare’ê Resto y de otros cinco conceptos, entre ellos 836 Cocina Internacional y GUAY Rooftop, lo plantea sin rodeos: la expansión del sector no beneficia por igual a todos. Hoy el cliente compara más y mide con lupa la relación entre precio, calidad y servicio. Sin una identidad clara y una gestión profesional, advierte, es difícil sostenerse.

Para Torrijos, la diferencia ya no está solo en el plato. Pesan la limpieza, el estado de los baños, la climatización, la acústica, la comodidad de las sillas y la facilidad para llegar. “La ambientación contribuye a atraer clientes, pero el trato del personal resulta determinante para conseguir que regresen”, afirma. En la cocina, la clave es una carta práctica y recetas estandarizadas que sostengan la calidad cuando el salón se llena.

Shopping, el punto de encuentro

Si hay un lugar donde la gastronomía todavía encuentra movimiento, es el centro comercial. Estacionamiento, flujo constante de visitantes y promociones bancarias convierten a los shoppings en los principales polos de atracción del rubro.

Pero Gayet advierte que el patio de comidas no es sinónimo de rentabilidad. Los gastos operativos son elevados y los locatarios pagan comisiones sobre sus ventas, una carga que se come buena parte del margen. Más clientes no siempre significa más ganancia.

En la vereda opuesta está el centro histórico de Asunción. La falta de estacionamiento, los problemas de seguridad y las deficiencias de infraestructura urbana le restan atractivo y profundizan su deterioro comercial. El casco antiguo sigue sin encontrar la fórmula para volver a llenar mesas.

El mapa se corre

La segunda velocidad se ve en el mapa. Para Gayet, Asunción está estancada, mientras Luque, San Lorenzo, Fernando de la Mora, Mariano Roque Alonso, Villa Hayes y Villa Elisa muestran mayor dinamismo. La gastronomía sigue a la gente: se instala donde crecen los barrios y donde los costos todavía son manejables.

Dentro de la capital, el eje sigue siendo Villa Morra y Mariscal, donde restaurantes, comercios, viviendas y oficinas conviven cada vez más. Torrijos ve en los nuevos desarrollos residenciales y corporativos una oportunidad: acercan clientes potenciales, generan nuevas ocasiones de consumo y, cuando combinan distintos usos, amplían la oferta de espacios comerciales.

Angersbach suma Carmelitas y el eje Aviadores del Chaco–Santa Teresa entre las zonas consolidadas, y señala a Las Mercedes y Recoleta como barrios que ganan protagonismo. Pero advierte la otra cara del boom inmobiliario: genera clientes, aunque también presiona los alquileres y achica la oferta de locales adecuados.

Inversión sostenida

Entrar al negocio no es barato, y las cifras varían tanto como los formatos. Según Gayet, un local con respaldo de una franquicia internacional puede demandar más de US$ 600.000, y uno de origen paraguayo puede superar los US$ 200.000.

Angersbach maneja otra escala. Un local pequeño de comida rápida puede arrancar con entre US$ 30.000 y US$ 60.000; un restaurante de servicio completo, con entre US$ 100.000 y US$ 250.000. Das Grillhaus se puso en marcha con US$ 35.000, entre equipamiento y ambientación.

Torrijos aclara que el número final depende del tamaño, la ubicación, el concepto y el estado del inmueble: no es lo mismo adaptar un local que ya tiene cocina y extracción que construir desde cero. “La inversión debe contemplar infraestructura, equipamiento, mobiliario, vajilla, tecnología, depósitos, vestuarios, baños, mercadería inicial y capital de trabajo”, detalla.

Ese último ítem es, según el chef, donde más se equivocan los recién llegados: invierten todo en la apertura y se quedan sin fondos para sostener la operación. Su recomendación es contar con un respaldo que cubra entre tres y seis meses de funcionamiento, porque el movimiento rara vez llega al nivel esperado desde el primer día.

Para ordenar el presupuesto, propone una fórmula: 25% para infraestructura y adecuación del local; 35% para equipamiento de cocina, refrigeración y lavado; 15% para ambientación, mobiliario y vajilla; 5% para tecnología y sistemas de gestión, y el 20% restante para preapertura, inventario inicial, capital de trabajo e imprevistos.

A esa cuenta se suma un competidor que no figura en ninguna planilla: la informalidad. Gayet recuerda que el local formal paga salarios, aportes al IPS, impuestos, IVA, recargos nocturnos y comisiones bancarias. El informal compite en el mismo mercado sin asumir ninguna de esas obligaciones.

El 2027 sin euforia

Con este escenario, nadie habla de saltos. Torrijos proyecta para 2027 un crecimiento de 10% en facturación y en cantidad de clientes respecto a 2026. La estrategia no pasa por abrir más, sino por consolidar la calidad, aumentar la recurrencia, fortalecer los eventos y aprovechar mejor horarios y espacios.

La otra pata es el control de costos: materias primas, personal, alquileres, energía, mantenimiento y comisiones de venta. Recetas estandarizadas, control de rendimientos y desperdicios, compras organizadas y turnos ajustados a la demanda.

Angersbach espera crecer entre 5% y 10% en facturación y clientes. Su plan es diversificar ingresos: espacios para eventos, servicio de catering, nuevas alianzas y productos propios. “Si el comensal sale menos, el restaurante tiene que salir a buscarlo”.

El desafío del sector, según Gayet, será recuperar el consumo, mejorar la competitividad y encontrar dónde expandirse en un mercado cada vez más sensible a precios y costos.

Torrijos prefiere leer la competencia como estímulo. “La apertura de nuevos establecimientos no debe interpretarse como una amenaza, sino como un incentivo para mejorar. La calidad, los precios y el servicio son los pilares para fortalecer cada propuesta y construir un negocio gastronómico rentable a largo plazo”, sostiene.

La prudencia de los empresarios tiene respaldo en los números. Banco Atlas proyecta para 2027 un crecimiento del PIB de 4%, por debajo del promedio de 5,5% de los últimos tres años, y anticipa que el consumo deberá ajustarse a lo que realmente crezca el ingreso de los hogares.

Con el crédito de consumo avanzando casi tres veces más rápido que los salarios y la morosidad en alza, ese ajuste se sentirá primero en el gasto que se puede postergar, como una salida a comer. “No es un freno brusco, sino una convergencia hacia un ritmo sostenible”, dijo Patricia Goto, gerente de Inteligencia de Negocios de Banco Atlas, durante la presentación de los datos el pasado 24 de septiembre.

Para la gastronomía, la lectura es clara: el 2027 no premiará al que abra más locales, sino al que logre que su cliente vuelva.