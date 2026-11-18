Fin de mes en el área de finanzas de cualquier empresa y alguien descarga los extractos, los copia en una planilla, cruza los movimientos uno por uno y recién después carga los pagos en el homebanking. En otra oficina, otra persona repite parte de ese trabajo para liquidar los salarios. Una tercera revisa que todo cuadre. Procesos, tiempo, horas personas y gestión administrativa que Atlas Connect se hace cargo.

Ese circuito manual, repetido y propenso a errores es el que Banco Atlas busca eliminar con Atlas Connect, la plataforma de API que conecta directamente los sistemas de las empresas con los del banco.

Humberto Luraghi Marengo, coordinador de Banca Transaccional del Banco Atlas, la define como un puente tecnológico. Según explicó a ABC Negocios, los dos sistemas se comunican de forma automática, segura y permanente, y no se necesita entrar al homebanking para las operaciones de todos los días.

Tres áreas en una sola API

Desde su propio sistema de gestión, la empresa puede consultar saldos y movimientos, conciliar cuentas, registrar pagos, enviar transferencias locales e internacionales y pagar salarios.

El catálogo admite sumar otros módulos según lo que necesite cada organización, por lo que la solución se adapta a distintos modelos de negocio y estructuras operativas. El impacto más visible está en las horas de trabajo administrativo que se liberan, en los procesos duplicados que desaparecen y en una mejor coordinación entre áreas. De acuerdo con Luraghi Marengo, una sola API puede resolver tareas que hoy involucran hasta tres áreas distintas dentro de una empresa.

A eso se suma la disponibilidad. La plataforma opera en tiempo real, las 24 horas y los siete días de la semana. Para la gerencia financiera, eso significa más visibilidad: información actualizada para decidir y administrar recursos sin esperar el cierre del día.

Seguridad de tres capas en cada conexión

Conectar el sistema de la empresa al banco exige proteger cada conexión. Luraghi Marengo detalló que Atlas Connect trabaja con tres capas de seguridad.

La primera es la autenticación: cada sistema debe demostrar que está autorizado antes de conectarse con el banco, mediante el protocolo OAuth 2.0. La segunda es el cifrado de los datos sensibles, que viajan codificados y no pueden ser interpretados por terceros. La tercera es una lista blanca de direcciones IP: el banco solo acepta conexiones desde direcciones previamente autorizadas.

En la mira: agro, comercio e industria

El plan de crecimiento apunta a ampliar el alcance de la plataforma en sectores estratégicos de la economía, en especial el agropecuario, el comercial y el industrial, sostiene el ejecutivo.

Para llegar ahí, el banco prevé ampliar su catálogo de servicios por API y sumar más implementadores y aliados técnicos. Son las empresas especializadas que hacen el trabajo de integrar los sistemas corporativos con la infraestructura bancaria, y una pieza clave para que la herramienta llegue a compañías sin equipos de tecnología propios.

“La apuesta apunta a consolidar un modelo de servicios financieros cada vez más integrado, donde la tecnología permita simplificar procesos, reducir tiempos y acompañar las necesidades operativas de empresas de distintos tamaños y sectores”, afirmó Luraghi Marengo.

De la prueba a la producción

La implementación de Atlas Connect sigue cuatro etapas y puede estar lista en seis semanas, según explicó Guadalupe Sandoval, ejecutiva del área de Servicios Digitales de Banco Atlas:

Pruebas : acceso a la documentación técnica y a credenciales para un entorno de prueba (sandbox).

Desarrollo : construcción de los conectores entre el sistema de la empresa y el banco.

Homologación : pruebas controladas de transmisión de datos, manejo de errores y protocolos de seguridad.

Producción: habilitación de las credenciales definitivas para operar en tiempo real.

Las conexiones viajan por protocolos seguros (HTTPS con cifrado TLS) sobre una arquitectura REST, el estándar más extendido para este tipo de integraciones.

Una integración estándar demanda en promedio entre dos y seis semanas, desde las primeras pruebas hasta la puesta en producción. “El plazo puede reducirse cuando la empresa trabaja con implementadores certificados y dispone de un responsable técnico dedicado”, señaló Sandoval.

El obstáculo rara vez es la complejidad de las API, sostiene. “Pesan más la falta de tiempo de los equipos de TI, los sistemas antiguos (legacy) que necesitan adaptaciones, la configuración de certificados de seguridad y la sincronización de datos entre el ERP y el banco. Los sistemas administrados por terceros y los circuitos internos de aprobación también estiran los plazos”.

El banco ofrece soporte técnico durante todo el proceso y una red de implementadores certificados. “Estos aliados tecnológicos pueden desarrollar la integración de punta a punta cuando la empresa no dispone de personal técnico suficiente”, finalizó Sandoval.